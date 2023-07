Kopfbälle sind seine Spezialität: Thomas Gösweiner ist der namhafteste Zugang des KSV Hessen Kassel

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Ein Bild aus der vergangenen Saison: Thomas Gösweiner (rechts), hier im Trikot des FC Homburg, im Kopfballduell mit Kassels Kevin Nennhuber. © Imago/Fussball-News Saarland

Am Dienstag hatte Thomas Gösweiner von seinem neuen Trainer Tobias Damm noch einmal freibekommen. Er musste nach Saarbrücken, um letzte Dinge wegen seiner alten Wohnung zu regeln.

Kassel – Damit ist das vier Jahre andauernde Kapitel Saarland für den 28-Jährigen aber vorerst Geschichte. Der 1,92 Meter lange Angreifer ist nach Nordhessen gewechselt, zum Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Und er ist der wohl namhafteste von den vielen Neuen bei den Löwen.

Gösweiner, der in der Steiermark in Österreich geboren wurde, in der kleinen Stadt Leoben, und in Wien groß geworden ist, hat schon bei einigen Südwest-Regionalligisten gespielt. 2017 wechselte er vom FC Admira Wacker Mödling zu Wormatia Worms. Ein Jahr später ging es weiter zur Reserve der TSG Hoffenheim, 2019 zur SV Elversberg. Beim aktuellen Zweitliga-Aufsteiger blieb er anderthalb Spielzeiten, im Winter 2021 zog es ihn zum FC Homburg. Egal wo: Gösweiner hat überall seine Tore erzielt. In Homburg erlebte er eine gute, aber auch eine schmerzhafte Zeit. Die Saison 2021/22 verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses komplett, in der zurückliegenden war er mit neun Toren bei 30 Einsätzen dann aber wieder ziemlich gut unterwegs.

Getroffen hat er auch schon gegen den KSV. Im September 2022 führten die Löwen zur Pause in Homburg 2:0. Dann wurde Gösweiner eingewechselt und hatte mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblichen Anteil daran, dass der Spitzenklub aus dem Südwesten die Partie noch in einen 3:2-Erfolg drehte. In der Saison 2020/21 schlug er ebenfalls gegen den KSV zu, damals änderte der späte Treffer des Österreichers aber nichts am 2:1-Sieg der Löwen.

Warum aber nun Kassel? Warum der KSV? „Weil ein Plan dahinter steckt. Ich habe lange mit Sören Gonther gesprochen, auch als noch nicht klar war, dass der KSV die Klasse hält. Sören ist sehr kompetent, die Idee, was hier in den kommenden drei, vier Jahren entstehen soll, ist spannend“, sagt Gösweiner. Die Infrastruktur des Vereins hält er für besser als bei seinem Ex-Klub. Unterschrieben hat der 28-Jährige erst mal für zwei Jahre.

Einziges Manko bislang: Wegen einer Schulterverletzung aus der Vorsaison hat der Angreifer noch nicht spielen können. Das soll sich am Sonntag, wenn der KSV gegen die Reserve von Hannover 96 in Niedersachsen unter Ausschluss der Öffentlichkeit testet, ändern. „Ich konnte individuell viel machen, weil es ja nur die Schulter war. Deswegen bin ich auf einem guten Fitnessstand. In dieser Woche trainiere ich voll mit der Mannschaft“, sagt er. Bislang hat ihm Nael Najjar das Eingewöhnen leichter gemacht. Mit dem Rechtsverteidiger, der ebenfalls angeschlagen war, hat Gösweiner viel zusammen gearbeitet. Ein Einsatz im ersten Saisonspiel am 5. August zuhause gegen den FSV Mainz 05 II ist für ihn auf jeden Fall möglich.

Seine Stärken sieht Gösweiner klar im Strafraum. „Da bin ich am liebsten. Für meine Größe bin ich technisch ganz gut, ich kann Bälle ablegen. Aber der Kopfball ist meine Spezialität“, sagt er. Eine Qualität, die die Löwen zuletzt vermisst haben.

In Kassel hat Gösweiner bereits eine Wohnung gefunden, seine Freundin kommt mit. Es kann also losgehen. (Maximilian Bülau)