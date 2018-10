Löwen gegen Barockstadt: Kassels Knipser kennen Fulda

Die aktuelle Situation des KSV Hessen Kassel unterscheidet sich nicht groß von der der SG Barockstadt. Beide Teams starteten mit Aufstiegs-Ambitionen in die Saison der Fußball-Hessenliga. Am Samstag kommt es zum Duell beider Teams.

Nachdem mehr als ein Drittel aller Partien bereits absolviert ist, hinken beide hinter den Erwartungen her. So wird das Duell morgen ab 14 Uhr im Auestadion für die Löwen und den Zusammenschluss Fulda-Lehnerz wegweisend. Der KSV will den Anschluss nach oben nicht verlieren. Und die Sportgemeinschaft Barockstadt muss zuerst einmal den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern.

Zwei, die zumindest Osthessen ganz gut kennen, sind in Kassel für das Toreschießen verantwortlich: Sebastian Schmeer und Ingmar Merle. Der Stürmer und das Mädchen für alles – im positiven Sinn – haben bislang elf von 19 KSV-Treffern erzielt. Schmeer steht bei sechs, Merle bei fünf Toren. In der Saison 2015/2016 waren die beiden Leistungsträger der Löwen für Borussia Fulda aktiv – dem Verein, der sich vor der Saison eben mit dem TSV Lehnerz zur SG Barockstadt zusammenschloss.

Die Voraussetzungen waren damals aber ganz unterschiedlich. Schmeer wurde erst in der Winterpause für ein halbes Jahr vom KSV nach Fulda verliehen. „Ich bin damals mit unserem Trainer Matthias Mink nicht so wirklich klargekommen. Außerdem war die Konkurrenz im Angriff so groß, dass wir gemeinsam entschieden haben, dass es besser ist, dieses Leihgeschäft zu machen“, sagt Schmeer.

Sportlich lief es in Fulda gar nicht schlecht. Schmeer traf gleich in den ersten beiden Spielen, gewann fünfmal in Folge mit der Borussia in der Hessenliga und gemeinsam wurde am Ende der Klassenerhalt geschafft. „Die haben da schon Fankultur“, erzählt Schmeer. „Mein erstes Spiel war gleich ein Derby gegen Flieden. Da waren 3000 bis 4000 Zuschauer da. Die Stimmung war richtig gut.“

Schmeer und Merle kannten sich schon davor eine lange Zeit. Merle wechselte bereits vor der Saison vom KSV Hessen nach Fulda und stand in 28 Partien auf dem Feld – sechs Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm dabei. „Fulda war damals Aufsteiger, und es war richtig Euphorie da. Es wurden fünf, sechs Spieler dazugeholt und das Ziel war gleich, so lange wie möglich oben mitzuspielen“, erinnert sich Merle.

Schnell sei aber klar gewesen, dass man nicht so einfach durch die Oberliga marschieren könne, sagt Merle. „Es war eine sehr lehrreiche Saison für mich, auch wenn ich damals schon ein erfahrener Spieler war“, schätzt der 28-Jährige die Zeit ein. Ein Höhepunkt sei auf jeden Fall das Derby gegen Lehnerz mit rund 7000 Zuschauern gewesen.

Ein Derby, das es durch den Zusammenschluss der beiden Vereine nun nicht mehr gibt. Schmeer und Merle glauben aber, dass der Verein sein Potenzial derzeit nicht ausschöpft. „Die sind noch nicht richtig angekommen. Der Funke springt nicht über“, sagt Merle.

Und auch Schmeer meint: „Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Sie werden jetzt Stück für Stück nach oben rücken. Dafür ist der Kader einfach zu gut.“ Am Samstag wollen beide aber dafür sorgen, dass der Weg nach oben noch versperrt bleibt.

KSV-Trainer Tobias Cramer wird bei der wichtigen Partie gegen Barockstadt Tim Brandner erneut fehlen. Der Außenspieler hat einen dicken Fuß aus dem Spiel gegen Hadamar vom vergangenen Wochenende. Cramer gab zwar insofern Entwarnung, dass eine Untersuchung keine strukturelle Verletzung ergeben hätte. Für das Duell morgen wird Brandner dennoch keine Alternative sein. Zudem ist Sergej Evljuskin fraglich. Der Defensivspieler hat seine Verletzung zwar überstanden, ist aber nicht wieder bei 100 Prozent. In der vergangenen Woche trainierte Ernes Hidic bei den Löwen mit. Der Offensivspieler wurde beim FC Ederbergland suspendiert, kann aber frühestens in der Winterpause den Verein wechseln.

