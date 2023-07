Montags zum Yoga, mittwochs wieder Fußball: KSV Hessen bei Aktion im Park Schönfeld

Von: Frank Ziemke, Maximilian Bülau

Waren zu Gast beim Yogasommer: (von links) Tobias Damm, Maurice Springfeld, Nils Stendera, Elias Liesche Prieto, Sebastian Busch, Serkan Durna sowie Noah Jones vom KSV Hessen Kassel. © Andreas Fischer

Die Fußballer des KSV Hessen Kassel waren am Montag bei Aktion dieser Zeitung im Park Schönfeld. Heute gibt es einen Test ab 19 Uhr gegen die TSG Sandershausen.

Kassel – Am Montag waren fünf Fußballer des Regionalligisten KSV Hessen Kassel sowie Trainer Tobias Damm und Co-Trainer Sebastian Busch sportlich mal anderweitig unterwegs. Heute sind die Löwen aber wieder auf gewohntem Terrain. Auf dem G-Platz steht ab 19 Uhr der Test gegen den Verbandsligisten TSG Sandershausen an.

Das Gastspiel

Löwen beim Yoga – so lautete das Motto am Montagabend im Park Schönfeld. Trainer Damm, Assistent Busch sowie die Spieler Maurice Springfeld, Nils Stendera, Elias Liesche Prieto, Serkan Durna und Noah Jones waren beim Yogasommer unserer Zeitung zu Gast. „Ich bin schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen“, sagte Damm hinterher schmunzelnd. „Man merkt dabei schon, wie unbeweglich man eigentlich ist“, fügte der 39-Jährige an. Mittelfeldspieler Stendera war sehr angetan von der Einheit, durch die Yogalehrer Volker Schmauch, selbst bekennender KSV-Fan, führte. „Ich mache selbst jede Woche Yoga“, sagt Stendera, der sich regelmäßige Einheiten sogar im Training der Fußballer wünscht. Denn: „Yoga macht beweglich, beugt Verletzungen vor. Und ich finde es auch gut zum Abschalten.“ Am vergangenen Montag war der Yogasommer wegen der Unwetterfolgen auf den Trainingsplatz des KSV ausgewichen. Nun waren die Fußballer also zu Gast beim Yoga. Es soll nicht der letzte Besuch gewesen sein.

Das Heimspiel

Ein Heimspiel auf dem Fußballplatz steht dagegen heute an. Im vierten Testspiel der Vorbereitung ist Verbandsligist TSG Sandershausen ab 19 Uhr in Kassel zu Gast. Von den zuletzt verletzten Akteuren wird für diese Partie noch keiner zurückkehren. Dafür gab Damm bei den Angeschlagenen Entwarnung. Takero Itoi, der zuletzt gegen Lippstadt auf die Schulter gefallen war, ist wieder fit. Muhammed Bejdic hat sich nur das Innen- und Außenband im Knöchel überdehnt und muss sieben bis zehn Tage aussetzen, wird aber nicht langfristig fehlen. mbh, frz