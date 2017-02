KSV feiert gelungene Generalprobe - 2:1 gegen SV Rödinghausen

Kassel. Eine Woche bevor es bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest wieder ernst wird, haben sich die Kicker des KSV Hessen im letzten Testspiel das nötige Selbstvertrauen geholt.

Gegen den starken Tabellensiebten der Regionalliga West, den SV Rödinghausen, feierte die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer einen hart erkämpften und verdienten 2:1 (1:0)-Sieg.

Die beiden Tore waren wunderschön. In der 32. Minute erkämpft sich Adrian Bravo Sanchez an der Mittellinie den Ball, läuft ein paar Schritte, sieht, dass Jan Schönwälder auf dem Rückweg in seinen Kasten ist, überwindet den Torwart mit einer Bogenlampe, und es steht 1:0 für den KSV.

In der 54. Minute schaffen die Gäste aus Ostwestfalen zwar den Ausgleich, aber darauf hat der eingewechselte Mounir Boukhoutta eine Anwort. Als Nicolai Lorenzoni präzise flankt, springt der Innenverteidiger am höchsten und erzielt per Kopf den Endstand zum 2:1.

Vom Trainer gab es anschließend mehr Lob als Tadel. Cramer war vor allem mit der kämpferischen Einstellung seiner Spieler zufrieden, bemängelte aber die fehlende Cleverness bei klaren Torchancen. Sebastian Schmeer und Rolf Sattorov hätten für einen klareren Sieg sorgen müssen.