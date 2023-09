KSV Hessen gewinnt 2:1 gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz: Mit dem Zweiten siegt man besser

Von: Björn Mahr

Jubel nach dem 1:0: Kassels Torschütze Noah Jones (links, hier mit Lukas Iksal) ballt die Fäuste. © Dieter Schachtschneider

Wieder zwei Tore in einem Heimspiel erzielt: Der KSV Hessen hat in der Fußball-Regionalliga 2:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewonnen.

Kassel – Langsam lässt sich ein Muster erkennen: zwei Tore gegen den FSV Mainz 05 II, zwei Tore gegen die Stuttgarter Kickers, zwei Tore gegen Eintracht Frankfurt II – und jetzt? Natürlich auch zwei Tore gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Fußball-Regionalligist KSV Hessen fährt in den Heimspielen gut damit, immer zweimal zu treffen. Der 2:1 (1:0)-Erfolg im Hessenderby gegen die Fuldaer brachte den Löwen in der noch jungen Saison die Punkte neun, zehn und elf ein. Kurzum: Mit dem Zweiten siegt man besser.

„Es war ein richtungsweisendes Spiel“, erklärte KSV-Kapitän Frederic Brill. „Nach dem Sieg können wir uns Richtung oberes Tabellendrittel orientieren.“ Zumal die Leistung eine Bestätigung der vorangegangen überzeugenden Auftritte im heimischen Auestadion war. Kurz vor Ende hätten die Kasseler sogar noch ein drittes Tor erzielen können. In der 89. Minute vergab Thomas Gösweiner zunächst eine Riesenchance. Als er den Abpraller verwerten wollte, wurde er jedoch gefoult. Den fälligen Elfmeter setzte Alban Meha dann links nebens Tor.

Freude über das 2:1: KSV-Torschütze Thomas Gösweiner nimmt die Glückwünsche seines Kollegen Kaden Amaniampong (Nummer 18) entgegen. © Dieter Schachtschneider

„Wenn wir zwei Tore schießen und der Gegner nur eins, dann kann es gern so weitergehen“, sagte Brill schmunzelnd. Trainer Tobias Damm hätte sich in der Schlussphase etwas weniger Spannung gewünscht, war aber auch so sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft: „Ab der 70. Minute hat man gemerkt, dass wir den Sieg unbedingt wollten.“ Tatsächlich trotzte das KSV-Team den hohen Temperaturen.

Dabei hatten sich die Wechsel der Löwen im zweiten Durchgang bezahlt gemacht. „Es ist wichtig, dass jeder Spieler, der reinkommt, Impulse setzt. Heute konnte ich mich auf alle verlassen.“ Am 2:1-Siegtreffer der Platzherren waren zwei Einwechselakteure mehr oder weniger beteiligt: Min-Gi Kang holte einen Freistoß an der Strafraumgrenze heraus. Alban Meha schlenzte den Ball über die Mauer ins linke Eck. Zwar konnte SG-Mann Moritz Reinhard auf der Torlinie retten, den Abstauber nutzte aber Gösweiner eiskalt. „Ich habe gesehen, dass ein Fuldaer zurückgeht“, berichtete der Österreicher, „dann bin ich in den Strafraum reingelaufen, habe den Abpraller bekommen und einschießen können.“

Es klang in der Analyse einfach. Aber die Hitze hatte allen Beteiligten arg zu schaffen gemacht – trotz je einer Trinkpause pro Halbzeit. Insbesondere zu Beginn des zweiten Abschnitts hatten die Gastgeber ihre Probleme. „Wir waren bei dem Wetter schon relativ müde, aber wir haben uns nach dem 1:1 schnell gefangen“, bilanzierte Gösweiner.

In der 56. Minute war der Ausgleich gefallen – in der Phase gar nicht mal überraschend. Damm fand deutliche Worte: „Da hatten wir keine Aktivität.“ Innerhalb von 180 Sekunden konnte der eingewechselte SG-Spieler Leon Petö zweimal aus 18 Metern ungehindert abziehen. Den ersten Schuss hielt Kassels Nummer eins Franz Langhoff noch sicher (53.), der zweite rutschte ihm aber unglücklich durch (56.).

In der ersten Halbzeit waren die Löwen, bei denen Sercan Sararer wegen einer Wadenverletzung ausfiel, die bessere Mannschaft. Es gab Schüsse von Lukas Iksal (3., 9.), es gab eine scharfe Hereingabe von Nael Najjar, die Iksal knapp verpasste (7.), es gab einen Brill-Steilpass auf Nikos Zografakis (15.), aus dem der Angreifer aber zu wenig Kapital schlug. Und es gab das 1:0: Die Gäste bekamen vor 2406 Zuschauern in der 21. Minute die Situation im Strafraum nicht geklärt – und Noah Jones setzte sich energisch in Szene und knallte den Ball ins linke Eck. Die Grundlage dafür, dass die Nordhessen im eigenen Stadion ungeschlagen blieben.

Löwen-Kapitän Freddy Brill stellte treffend fest: „Wir gehen mit einem guten Gefühl aus dieser Partie.“ Und natürlich zwei weiteren Heimspiel-Treffern auf der Habenseite. (Björn Mahr)