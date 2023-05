KSV Hessen Kassel gewinnt - und sammelt wichtige Punkte in Bahlingen

Teilen

Traf für die Löwen: Presley Pululu. © Andreas Fischer

Der KSV Hessen Kassel erzielt beim Bahlinger SC einen wichtigen 2:0-Sieg. Der Abstand zu den Abstandsplätzen ist dadurch nun etwas vergrößert. Es ist erst der zweite Dreierpack in der Fremde in dieser Spielzeit.

Bahlingen – Die 1:0-Halbzeitführung durch Presley Pululu sorgte bei Kassels Auftritt beim Bahlinger SC für wichtiges Selbstvertrauen. Torjäger Nasuhi-Noah Jones legte mit dem zweiten Treffer nach Wiederanpfiff nach.

Der Aufwärtstrend des KSV Hessen Kassel der vergangenen Woche wollte Trainer Tobias Damm auch bei seiner Rückkehr an den Kaiserstuhl fortsetzen. Das dortige Stadion kennt er noch als Spieler gut und das Wiedersehen mit den Ex-Löwen Shqipon Bektasi und Hasan Pepic dürfte bei ihm ein paar Freudenmomente neben dem Platz hervorgerufen haben. Ansonsten konnte Damm weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen. Nur 15 Feldspieler standen im Kader zumal neben den länger Verletzten noch der 37-jährige Routinier Alban Meha wegen einer Gelbsperre fehlte. Mit Mut und Leidenschaft sollte die Aufgabe beim spielstarken Bahlinger SC zum KSV-Erfolg werden.

Eine solide erste Halbzeit präsentierte der KSV Hessen Kassel vom Anpfiff weg. Besonders in den Zweikämpfen wurde viel Bissigkeit auf den Platz gebracht. Bahlingen besaß dennoch in der 4. Minute eine gute Einschussmöglichkeit durch Yannick Häringer. Aus kurzer Distanz konnte Nicolas Gröteke im Gästetor mit Fußabwehr klären. Auf der anderen Seite verpasste der agile Nasuhi-Noah Jones für die Löwen die Führung. Seine Distanzschüsse in der 9. und 22. Minute strichen knapp übers Gebälk.

Besonders im schnellen Umschaltspiel wurde Bahlingen immer wieder in Bedrängnis gebracht. Viele Ballverluste prägten auf beiden Seiten den Spielverlauf mit. In der 37. Minute dann ein Glücksmoment für Kassel. Eine satte Linksflanke von Sercan Sararer wehrte Laurin Tost im Strafraum unglücklich ab. Presley Pululu reagierte blitzschnell. Sein trockener Flachschuss ins lange Eck brachte die überraschende Gästeführung – 0:1. Der Löwen-Anhang feierte lautstark den Treffer im Gästeblock mit.

Mit knappem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Vorgaben von Trainer Tobias Damm hatte Kassels Team immer wieder aufblitzen lassen: Zweikampfstärke und mutig nach vorne spielen.

Der Bahlinger SC drängte nach Wiederanpfiff vehementer auf das Kasseler Tor. Die Chancen für ein Tor für das Heimteam blieben im zweiten Abschnitt dennoch insgesamt gering. Die von Frederic Brill bestens organisierte Löwen-Defensive hielt dem Bahlinger Druck mit solidem Spiel und einem sehr hohen Maß Laufbereitschaft dagegen.

Einer der wenigen entlastenden Angriffe bescherte dann den zweiten Gästetreffer. Pululu passte von der linken Seite fein herein und Noah Jones konnte aus gut 20 Metern fein abfeuern – 0:2 (61.). Der Weitschuss schlug im Tordreieck ein, Marvin Geng im Bahlinger Tor streckte sich vergebens.

Der sechste Saisontreffer von Jones sollte schon früh vorentscheidenden Charakter haben. Bahlingen wechselte weitere Offensivkräfte ein, aber Torgefahr kam dennoch nicht auf. Die Defensivabteilung von Kassel agierte weiter fehlerfrei und konzentriert.

Kurz vor dem Ende fast noch der dritte Treffer. Kassels Einwechselspieler Serkan Durna schoss einen Flankenball jedoch aus kurzer Distanz in die Fänge von Keeper Geng. Das war‘s dann auch mit den Tormöglichkeiten in einer durchschnittlichen Regionalligapartie.

Kassel zeigte sich effizient und kann deshalb gegen ideenlose Bahlinger drei wichtige Punkte im Abstiegskampf auf die lange Heimfahrt mitnehmen. Die Freude von Coach Tobias Damm nach dem Abpfiff machte dies sichtbar deutlich. Von Sebastian Ehret

Bahlinger SC – KSV Hessen Kassel 0:2 (0:1) Bahlingen: Geng – Wehrle (77. Trkulja), Klein (77. Siegert), Tost, Herrmann – Gutjahr, Köbele (66. Novakovic), Häringer – Mourad, Bektasi (66. Fischer), Ilhan (86. Rautenberg) Kassel: Gröteke – Najjer, Glück, Nennhuber, Springfeld – Brill, Rakk – Pululu (76. Durna), Sararer, Iksal (68. Döringer) – Jones (87. Dawid) Tore: 0:1 Pululu (37.), 0:2 Jones (61.) SR: Hasmann (Wiebelskirchen) ZR: 727