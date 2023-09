KSV Hessen: Test gegen Schwalmstadt am Mittwoch

Von: Maximilian Bülau

Sercan Sararer © Andreas Fischer

Eine wirkliche Englische Woche ist es nicht. Doch nach dem Sieg in der Fußball-Regionalliga Südwest am vergangenen Samstag zuhause gegen Fulda (2:1) und vor der nächsten Partie am kommenden Sonntag bei Schott Mainz (14 Uhr) ist der KSV Hessen Kassel noch einmal in der Region unterwegs.

Kassel – Heute Abend treten die Löwen zu einem Testspiel beim Gruppenligisten 1. FC Schwalmstadt an. Anpfiff ist um 18 Uhr im Herbert-Battenfeld-Stadion in Ziegenhain.

KSV-Trainer Tobias Damm hat für die Partie, die eigentlich schon im Sommer hatte stattfinden sollen und nun vor allem eine Bewährungschance für diejenigen sein soll, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen, 16 Feldspieler und zwei Torhüter im Aufgebot. Passen müssen heute Kenny Weyh (Bänderriss im Knöchel), Cornelius Bräunling (Schlag auf den Knöchel), Lukas Iksal (kleine OP am Rücken), Serkan Durna (Muskelverhärtung im Oberschenkel), Jonas Weyand (Meniskus-OP), Tim Dierßen (Aufbautraining) und Sercan Sararer. Letzterer hat ein Hämatom am Schien- und Wadenbeinköpfchen und wird in dieser Woche eine Reha machen. Für die Partie am Sonntag wird Sararer deswegen wohl erneut nicht zur Verfügung stehen. (Maximilian Bülau)