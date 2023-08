KSV Hessen Kassel: Ein Derby und ein Vertrag für Dierßen

Von: Frank Ziemke

Er kann wieder eingreifen: Die Sperre von Innenverteidiger Maurice Springfeld ist abgelaufen. © Andreas Fischer

Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel will auch Topteam Steinbach Paroli bieten. Vor dem Derby überzeugen die Löwen mit einem Vertrag für einen Verletzten

Der Derbynimbus ist gebrochen. Wenn der KSV Hessen Kassel und der TSV Steinbach in der Fußball-Regionalliga zum hessischen Duell antraten, dann hieß das Gesetz: „Es verlieren nie die nordhessischen Löwen.“ Seit April ist das anders. Im zwölften Duell kassierte die Mannschaft von Tobias Damm die erste Niederlage, verlor in Haiger 0:2. Zuvor hatte es fünf Kasseler Siege und sechs Unentschieden gegeben.

Am Samstag (14 Uhr, Sportzentrum Haarwasen) ist das ohnehin Schnee von gestern. Steinbach verpasste knapp den Aufstieg, Kassel verhinderte knapp den Abstieg. Auf dem Feld stehen sich Kontrahenten gegenüber, deren Kader sehr verändert sind. Und wenn man so will, ist das Derby ein klein wenig Topspiel. Nach den 2:0-Auftaktsiegen – Kassel gegen Mainz II, Steinbach in Koblenz – steht das hessische Duo gemeinsam an der Tabellenspitze.

Löwentrainer Damm sagt: „Eine Serie? Für mich ist das nur ein Spiel, das wir für uns gestalten wollen. Wenn das gelingt, werden wir sehen, ob daraus eine neue Serie entstehen kann.“ Damms Respekt vor dem Gegner ist groß. „Auch wenn der Umbruch größer ist als erwartet: Steinbach gehört zu den Topkandidaten auf den Aufstieg.“ Dreizehn Spieler kamen – der letzte gestern mit Angreifer Nicolas Wähling –, dreizehn gingen. An Qualität hat der Kader nicht verloren. Beim Sieg in Koblenz war es mit Ayodele Adetula gleich ein Neuzugang, der beide Treffer erzielte. Der 25-Jährige kam von Drittliga-Absteiger Oldenburg. Damm bezeichnet ihn als einen, „der sich gut wegschleicht und extrem schnell den Abschluss findet“. Generell sei Steinbach eine Mannschaft, die gefährlich über die Außen komme. Im Sturmzentrum wartet dann mit Arif Güclü ein gefährlicher Abnehmer.

Marschroute: Nicht nachlassen

Beim 0:2 im April hatte der KSV eine starke erste Halbzeit gespielt, blieb aber ohne Treffer und baute nach dem Wechsel ab. Das soll nicht mehr passieren „Nicht nachlassen, das ist unsere Marschroute. Das gilt im Training. Und das haben wir am Samstag gegen Mainz auch gesehen“, so Damm, der dann das Wort benutzt, von dem er selbst sagt: „Das ist mein Lieblingswort. Meine Mannschaft hört es ständig“. Es heißt: Intensität! Diese Intensität hochhalten im gesamten Spiel, das ist der Fußball, den er sich wünscht: „Gegen Mainz ist das gelungen. Damit haben wir den Maßstab gesetzt, der nun die Basis sein soll.“ Wobei: „Gegen Steinbach können wir gern noch ein Stück drauflegen.“

Tim Dierßen Neuer Vertrag © Fischer, Andreas

Der Trainer hat am Samstag beim Personal voraussichtlich die Qual der Wahl. Damm muss sogar vier Spieler aus dem Kader streichen, weil zwei Innenverteidiger den Kader stärken – neben Neuzugang Kaden Amaniampong auch Maurice Springfeld, dessen Sperre abgelaufen ist. Und es gibt noch eine mutmachende Nachricht: Die Löwen haben den Vertrag mit Tim Dierßen verlängert. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hatte sich im April zum dritten Mal das Kreuzband gerissen, befindet sich nun erneut im Aufbautraining. Eine starke Geste, dass der Klub weiter zu Dierßen steht. Geschäftsführer Sören Gonther sagt: „Wir werden ihn wieder auf dem Platz sehen.“ (Frank Ziemke)