KSV Hessen Kassel feiert 4:0-Sieg im Auestadion - trotz Stimmungsboykott der Fans

Der Fußball-Hessenligist KSV Hessen Kassel hat gegen Dietkirchen überzeugt und 4:0 gesiegt - und das trotz eines Stimmungsboykotts der Fans.

Erst ein 45minütiger Stimmungsboykott der Fans in der Nordkurve, dann aber viel Beifall nach dem Schlusspfiff. Fußball-Hessenligist KSV Hessen Kassel erlebt nach einer bisher enttäuschenden Saison unruhige Zeiten, sorgte mit einem überzeugenden Kantersieg gegen Dietkirchen aber zumindest für etwas Ruhe.

Beim 4:0 (3:0) gegen den bisher so starken, im Auestadion aber chancenlosen Aufsteiger, schossen sich die Löwen einigen Frust von der Seele. Vor der Partie hatten die Anhänger aus dem Block 30 ihren "Support-Boykott" in einem Flugblatt ausführlich begründet, gingen mit den Spielern hart ins Gericht. "Die Art und Weise, wie sich Teile der Mannschaft zuletzt präsentiert haben, ist einfach unwürdig."

KSV Hessen Kassel gegen Dietkirchen: Frühe Führung

Einsatz und Herzblut wurden gefordert. Dietmar Hirsch wurde als Fehlbesetzung bezeichnet. Für den Trainer war die Partie gegen den Neuling nach der Niederlage in Ginsheim schon ein kleines Endspiel. Hirsch reagierte mit personellen Änderungen. Innenverteidiger Jan-Philipp Häuser, Mittelfeldspieler Adrian Bravo Sanchez und auch Angreifer Sebastian Schmeer fanden sich auf der Bank wieder. Dafür kam Luis Allmeroth zu seinem Saisondebüt.

Und es war dann tatsächlich der Innenverteidiger, der die Löwen früh in Führung brachte. Nach einem Freistoß von Alban Meha war der Ball abgefälscht auf die Latte gesprungen, Mahir Saglik brachte ihn per Kopf wieder vor das Tor, wo Allmeroth nur noch einnicken musste.

KSV Hessen Kassel dominierte die Partie

Der KSV hatte die Partie vom Anpfiff an dominiert und spielte den in der Tabelle vor ihm platzierten Aufsteiger in der ersten Halbzeit regelrecht an die Wand. Dietkirchen ließ jede Gegenwehr vermissen. So seltsam es klingt: Selbst das 3:0 zur Pause war noch extrem schmeichelhaft. Angetrieben von ihrem an der Seitenlinie lautstark agierenden Trainer erspielten sich die Löwen Chance um Chance.

Ein kleiner Auszug: Flanke Nael Najjar, Flugkopfball Saglik, gehalten (32.). Pass Evljuskin, Marco Dawid rechts frei, links vorbei (36.). Flanke Dawid, Direktabnahme Saglik, am Gehäuse vorbei (38.). Tore aber gab es eben auch. In der 26. Minute traf Jon Mogge volley, nachdem Saglik den Ball vor das Tor gehoben hatte, in der 42. Minute krönte Evljuskin seine starke Leistung mit dem 3:0.

Stimmungsboykott gegen KSV Hessen Kassel: Jubel erst in der zweiten Halbzeit

Die Tribüne jubelte, die Kurve schwieg. Sie stieg dann aber wie angekündigt in der zweiten Hälfte mit ihren Gesängen ein. Und es dauerte nicht lange, dann durfte auch hier gejubelt werden. 50. Minute: Dawid darf ungestört bis zur Grundlinie ziehen, legt den Ball vor das Tor, Mogge rauscht heran und erhöht auf 4:0.

Danach wurde es etwas ruhiger. Saglik kämpfte mit einem feinen Schlenzer und später einem Freistoß verbissen um sein Erfolgserlebnis. In der 71. Minute hatten tatsächlich auch die Gäste so etwas wie eine Torchance. Später vergaben die eingewechselten Lukas Iksal und Nasuf Zukorlic gute Möglichkeiten.

Es blieb beim 4:0, dem bisher überzeugendsten Sieg der Saison. Jetzt aber müssen die Löwen zeigen, dass sie eine solche Leistung auch konstant können.

KSV Hessen: Hartmann - Najjar, Allmeroth, Brill, Mißbach, Brandner - Dawid (74. Zukorlic), Meha (81. Bravo Sanchez), Evljuskin, Mogge (69. Iksal) - Saglik Dietkirchen: Laux - Nickmann, P. Schmitt, Bergs, N. Schmitt - Leukel, Hautzel, Kratz, Schaefer - Müller (70. Königstein), Zuckrigl SR: Winkler (Warburg), Z: 1150 Tore: 1:0 Allmeroth (9.), 2:0 Mogge (26.), 3:0 Evljuskin (42.), 4:0 Mogge (50.)