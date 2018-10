KSV-Gegner SG Barockstadt: Der Favorit in der Krise

Es ist nicht einfach, aus zwei Vereinen einen zu machen. Nach der Fusion von Borussia Fulda und des TSV Lehnerz hinkt die SG Barockstadt in der Fußball-Hessenliga den Erwartungen deutlich hinterher.

Borussia Fulda hatte noch vor wenigen Monaten eine der größten Fanszenen in der Fußball-Hessenliga. 1500 Zuschauer bei Heimspielen? Keine Seltenheit. Diese Zeiten sind vorbei. Die hart gesottenen Anhänger unterstützen die Borussia immer noch – allerdings nicht in der Hessenliga, sondern in der Kreisliga A. Dort, in der neunten Liga, gibt es die Borussia noch. In der Hessenliga nicht mehr.

Nach dem Zusammenschluss mit Lehnerz mussten die Osthessen die Spielklasse verlassen und übernahmen den Platz der Zweiten. Die neue Sportgemeinschaft übernahm stattdessen den Posten in der fünften Liga. Der Fanszene gefiel das nicht. Sie wandte sich ab. Fulda hat Tradition, brachte Spieler wie Sebastian Kehl und Altin Lala hervor.

„Seit die Idee einer Sportgemeinschaft aufkam, wurde dieses Konstrukt skeptisch betrachtet“, erklärt eine vereinsnahe Quelle. Die Stimmung habe sich noch einmal verschlechtert, als Fulda am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison – nach dem beschlossenen Zusammenschluss – beim TSV Lehnerz antrat, 2:1 gewann und Lehnerz auch dadurch die Relegation zur Regionalliga noch verspielte. Die SG Barockstadt hätte in diesem Jahr durchaus auch schon eine Liga höher antreten können.

„Das war eine ganz komische Stimmung. Man hat gemerkt, dass das Ganze auf wackligen Beinen steht. Die Relegation hätte Lehnerz auf jeden Fall gern mitgenommen“, sagt die vereinsnahe Quelle. 2015 sei allein durch die Relegation eine Mehreinnahme von 40.000 Euro erwirtschaftet worden.

So war aber klar, dass mindestens eine weitere Saison in der Hessenliga gespielt wird. Vor dem Saisonstart wurde die Sportgemeinschaft aus Osthessen gemeinsam mit der aus Gießen dennoch als heißester Anwärter auf den Aufstieg gehandelt. Immerhin wurde hier ein Team aus dem Vorjahresdritten und -siebten zusammengestellt und mit Neuzugängen verstärkt. Ganz so einfach ist es aber doch nicht, wie sich mittlerweile zeigt.

Es sind zwar kaum Spieler weggeschickt worden. Trotzdem ist es nicht einfach gewesen, zwei Mannschaften zu einer zu formen. Ein Ziel bei der Kaderzusammenstellung sei gewesen, vor allem auf einheimische Spieler zu setzen. Deswegen wurde Angreifer Younes Bahssou als einer von wenigen aussortiert. Bahssou schloss sich Friedberg an und steht mit 13 Treffern derzeit auf dem zweiten Platz der Hessenliga-Torschützenliste. Barockstadts bester Stürmer Leon Pomnitz hat gerade einmal fünf Treffer auf dem Konto. In Marcel Trägler und Dominik Rummel fallen zwei wichtige Offensivkräfte wegen Verletzungen lange aus. Der Neuzugang und Ex-Kasseler Benjamin Trümner hat immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

+ Der alte Bekannte: Benjamin Trümner. © Archivfoto: Christian Hedler