KSV Hessen muss pausieren: Regionalliga setzt Spielbetrieb aus

Die Entscheidung ist gefallen: Der KSV Hessen Kassel wird im November kein Spiel mehr in der Fußball-Regionalliga Südwest bestreiten. Die Partien aller Teams sind wegen der verschärften Corona-Maßnahmen abgesetzt.

© Christian Hedler

Das gab die Spielkommission der Staffel am Mittwochmorgen per Pressemitteilung bekannt. Und weiter: Ab dem 1. Dezember wird der Spielbetrieb nur dann wieder aufgenommen, wenn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens dem 17. November wieder ein Mannschaftstraining unter Wettbewerbsbedingungen zulässig ist.

Hauptgrund, warum der Spielbetrieb zunächst eingestellt wird, sei laut Mitteilung die Lage in Rheinland-Pfalz. Laut der dortigen Corona-Bekämpfungsverordnung ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb unterhalb der Dritten Liga untersagt. Während im Saarland Ausnahmen zulässig sind, wären in Baden-Württemberg und Hessen sowohl Training als auch Pflichtspiele in der Regionalliga weiter gestattet, heißt es in der Meldung weiter.

