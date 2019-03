Torjäger Sebastian Schmeer verlängert beim KSV Hessen Kassel

Sebastian Schmeer (r.) hat seinen Vertrag beim KSV Hessen Kassel verlängert - genau wie erst am Freitag Marco Dawid (M.).

Sebastian Schmeer wird mindestens ein weiteres Jahr für den KSV Hessen Kassel spielen. Das teilte der Hessenligist am Samstagnachmittag mit.

Wie der Verein bekanntgab, hat der 32-Jährige einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Der Vertrag sowohl für die Hessenliga und im Falle eines Aufstiegs auch für die Regionalliga.

"Der KSV ist meine Heimat, ich bin froh, dass ich weiterhin auf Torejagd für die Löwen gehen kann", zitiert der KSV Hessen Sebastian Schmeer, der seit 2012 für den KSV spielt. "Ich freue mich, dass Basti auch im nächsten Jahr das Löwentrikot überstreift und für uns auf Torejagd gehen wird", wird KSV-Vorstand Jens Rose zitiert.

Erst am Freitag waren beim KSV die Vertragsverlängerungen von Mittelfeld-Mann Marco Dawid und Linksverteidiger Tim-Philipp Brandner bekannt geworden.

Am morgigen Sonntag spielt der KSV beim VfB Ginsheim. Dort will er an die Leistungen aus den Spielen gegen Gießen und Alzenau anknüpfen und im Aufstiegskampf nachlegen.