Sergej Evljuskin bleibt beim KSV Hessen Kassel

Sergej Evljuskin hat einen Zweijahresvertrag beim KSV Hessen Kassel unterschrieben und bleibt den Löwen damit erhalten.

Die Nachricht wurde kurz vor der Partie des KSV gegen Baunatal am Ostermontag im Auestadion verkündet. Der 31 Jahre alte Defensivspieler trägt seit 2014 das Trikot der Löwen und absolvierte bislang 145 Spiele für die Nordhessen, in denen ihm vier Tore und 15 Vorlagen gelangen.

Auch am Montag beim Spiel gegen den KSV Baunatal lief der in Alekseeva im heutigen Kirgisistan geborene Evljuskin von Beginn an auf und freute sich hinterher: „Das war Wahnsinn. Von so einer Kulisse träumen manche Drittligisten. Das war ein rundum gelungener Tag für Kassel.“

Neben Evljuskin hatten in den vergangenen Wochen auch Sebastian Schmeer, Marco Dawid, Nael Najjar, Tim Brandner, Ingmar Merle und Michael Voss neue Verträge unterzeichnet.