KSV Hessen holt Dzemailji und Bräunling

Von: Frank Ziemke

Neu und schon im Einsatz: Faton Dzemailji (links) kommt als Linksverteidiger zum KSV Hessen Kassel. Rechts der Korbacher Steffen Emde. © zmP

Am ersten Testspiel-Wochenende war einiges los beim Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel. Die Löwen starteten mit einer Torflut in Korbach. Die Flut der Neuzugänge ging mit den Nummern neun und zehn weiter – und dürfte angesichts weiterer Testspieler nicht beendet sein. Der Reihe nach:

Der Test

13:0 setzte sich die Mannschaft von Tobias Damm beim Gruppenligisten TSV Korbach durch, dessen Trainer Uwe Tenbusch später sagte: „Wir hatten auf jeden Fall trotzdem Spaß.“ Das lag wohl auch am überaus engagierten Regionalligisten, der vor 300 Zuschauer von Beginn an Druck machte. Serkan Durna eröffnete nach nur drei Minuten den Torreigen. Takero Itoi, Noah Jones und Sercan Sararer erhöhten bis zur 11. Minute bereits auf 4:0.

Zur Pause stand es 7:0, Durna hatte bis dahin dreimal getroffen. Nach dem Wechsel – Damm tauschte nahezu komplett durch – traf auch Neuzugang Min-Gi Kang dreifach. „Ich sehe ihn eher auf dem Flügel, aber weil Thomas Gösweiner noch angeschlagen ist, musste er als Mittelstürmer ran. Das hat er richtig gut gemacht“, lobte Damm den Südkoreaner. Ohnehin war der Coach zufrieden mit dem ersten Auftritt: „Gut bewegt, schöne Tore – das war schon einiges von dem, was wir sehen wollen.“

Die Testspieler

Einer rackerte am Samstag über 90 Minuten im Dress der Löwen. Matti Cebulla hinterließ bei zwei Trainingstagen einen guten Eindruck, Damm wollte ihn aber einmal über 90 Minuten sehen. Der 21-Jährige überzeugte auch da, könnte ein Kandidat sein, die Lücke auf der Sechserposition nach Tim Dierßens Kreuzbandriss zu schließen. Allerdings wird der KSV in den kommenden Tagen noch zwei weitere Kandidaten im Training haben. Das gilt auch für die Torhüterposition. Hannes Kramp, 21, zuletzt Fortuna Köln, wird sich ebenso in Kassel vorstellen wie Lennart Schulze-Kökelsum, ebenfalls 21, zuletzt Eintracht Braunschweig. Randnotiz: Beide Kandidaten sind in Bielefeld geboren.

Die Neuzugänge

Der Umbruch des Löwenkaders schreitet weiter voran. Am Wochenende vermeldete der KSV gleich zwei Neuzugänge, die beide am Samstag im Einsatz waren – und die gemeinsam die Lücke auf der linken Seite füllen können. Faton Dzemailji besitzt bereits einiges an Erfahrung. Der 24-jährige Verteidiger kommt aus der Regionalliga Bayern vom FC Pipinsried, wo er einen Stammplatz hatte. Geschäftsführer Sören Gonther lobt ihn als „physisch sehr starken Außenbahnspieler mit großem Potenzial“. Auch Damm ist überzeugt: „Ein absoluter Top-Transfer.“ Zahlreiche Regionalligisten hätten sich um Dzemailji bemüht.

Offensivspieler Cornelius Bräunling steht dagegen am Beginn seiner Laufbahn bei den Senioren. Der 18-Jährige kommt wie zuvor bereits Kenny Weyh von Dynamo Dresden, Gonthers Ex-Klub. Er wird in Kassel auch seine kaufmännische Ausbildung fortführen, freut sich laut KSV-Pressemitteilung auf die „herzliche Atmosphäre“ bei den Löwen. Die erlebte er bei zwei Trainingstagen, die er bereits im April in Kassel absolvierte. Tobias Damm sagt: „Den bärenstarken Jahrgang 2004 von Dynamo haben wir seit einiger Zeit intensiv beobachtet. Vier Spieler standen bei uns auf dem Zettel, zwei haben wir nun tatsächlich bekommen.“

Die Ex-Spieler

Ein Wechsel in der vergangenen Woche wurde auch in Kassel diskutiert. Moritz Flotho verlässt die Knappenschmiede des FC Schalke und geht zur U 23 des SC Paderborn. In Gelsenkirchen war ihm Routinier Pierre-Michel Lasogga vor die Nase gesetzt worden. Flotho hätten sich einige Fans auch wieder in Kassel vorstellen können. In Paderborn trifft er mit Adrian Bravo Sanchez und Presley Pululu zumindest zwei Ex-Löwen. Kurios: Beim 4:1 im Test gegen den KSV Baunatal trafen? Bravo Sanchez (2), Pululu und Flotho!