Zunker verletzt: Hartmann steht doch im Tor des KSV Hessen Kassel

Beim Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel wird am Samstag nun doch Niklas Hartmann im Tor stehen. Neuzugang Maximilian Zunker ist verletzt.

Es war die große Überraschung der Vorbereitung: Nachdem Neuzugang Maximilian Zunker am vergangenen Wochenende bei Fortuna Köln bereits über 90 Minuten im Tor gestanden hatte, hatten Trainer Dietmar Hirsch und Co-Trainer Tobias Damm bestätigt, dass der 24-Jährige auch in Stadtallendorf die Nummer eins des Fußball-Hessenligisten sein wird. Zunker hätte so Niklas Hartmann abgelöst, in den vergangenen drei Jahren Stammtorhüter der Löwen.

Doch dann das: Am Dienstag im Training verletzte sich der ehemalige Lohfeldener bei Sprungübungen am Rücken, laut Hirsch konnte er sich die Schuhe nicht mehr selbst ausziehen. Gegen Stadtallendorf wird Zunker wohl ausfallen. Und nicht nur das.

„Wir haben gesagt, dass wir keine klare Nummer eins haben. Max hätte begonnen, aber nun spielt Niklas, er muss jetzt seinen Platz verteidigen. Aber natürlich hat er die Chance, diesen Platz zu behalten“, sagt Hirsch. „Das ist bei allen Spielern so, und deshalb haben wir auch zwei so gute Torhüter im Kader.“ Heißt: Sollte Hartmann gut halten, hat er im Duell wieder den Vorteil.