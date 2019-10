KSV Hessen kassiert 2:2 in der Nachspielzeit

Bis zur 89. Minute 2:0 in Dreieich geführt

+ © Foto: Christian Hedler Torschütze zum 1:0: Alban Meha. © Foto: Christian Hedler

Was für eine Schlussphase, was für ein Drama – und die Erkenntnis, beim Auswärtsspiel des KSV Hessen Kassel in Dreieich am Mittwochabend wäre mehr drin gewesen für die Löwen als ein Punkt. Denn nach einer turbulenten Nachspielzeit trennten sich beide Teams mit 2:2 (1:0). Bitter für die Löwen: Sie hatten bis zur 89. Minute mit 2:0 geführt.