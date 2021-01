KSV Hessen verlängert mit Lukas Iksal

Mittelfeldspieler Lukas Iksal hat seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

Kassel – Das teilte der Klub per Pressemitteilung mit. Der neue Kontrakt des 26-Jährigen ist für die vierte und die Hessenliga gültig.

Iksal wechselte 2018 vom FSC Lohfelden zurück zu den Löwen. 2016 hatte er den umgekehrten Weg genommen. 2019 gelang ihm dann der Durchbruch in der ersten Mannschaft. In der Hessenliga war er fester Bestandteil der Mannschaft, der als Zweiter den Sprung in die Regionalliga gelang. Von 22 Spielen stand er 19 Mal auf dem Platz, dabei erzielte er fünf Tore und bereitete zudem fünf Treffer vor. Auch nach dem Aufstieg ist der 26-Jährige fester Bestandteil des Teams. Lediglich beim 1:3 gegen Walldorf bekam Iksal keine Einsatzzeit. Vier Tore und zwei Vorlagen stehen in der Statistik des unermüdlichen Läufers nach 14 Partien.

„Ich freue mich gerade in dieser Zeit über das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins und werde versuchen, die Mannschaft beim Erreichen unserer Ziele bestmöglich zu unterstützen“, sagt Iksal. (Maximilian Bülau)