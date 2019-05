Nach Cramer-Abschied beim KSV Hessen: Sechs Kandidaten für die Nachfolge

Gibt es erneut einen Trainer und Sportdirektor in Personalunion, oder werden künftig zwei Stellen besetzt? Wir haben uns schon einmal umgehört, welche Namen nach dem endgültigen Abschied von Cramer derzeit im KSV-Umfeld und unter den Fans kursieren.

+ Valentin Plavcic, Trainer Tuspo Grebenstein. © Joachim Hofmeister/nh

Valentin Plavcic: Er ist derzeit das am heißesten gehandelte Gerücht. Der 47-jährige Bosnier spielte in der Saison 1994/1995 für die Löwen in der Regionalliga, coachte danach Erst- und Zweitligisten in seinem Heimatland und übernahm 2016 den Gruppenligisten Tuspo Grebenstein. Nach einem Aufstieg in die Verbandsliga stieg er am Wochenende mit seinem Team wieder ab. Während in Grebenstein zur kommenden Saison der ehemalige Baunataler Trainer Mikaeil Shihni das Sagen haben wird, wäre Plavcic zu haben. Seit 2014 ist er nicht nur Inhaber der Uefa-Pro-Lizenz, was in Deutschland der DFB-Fußball-Lehrer-Lizenz entspricht, er arbeitet auch als Assistenztrainer der Frauen-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina.