KSV Hessen nach dem Sieg gegen Griesheim: Der Stressfaktor

Kassel. Das Wichtigste vorweg: Der KSV Hessen Kassel hat die nächsten drei Punkte in der Fußball-Hessenliga eingefahren.

Der 2:1 (2:1)-Erfolg gegen Viktoria Griesheim bedeutet zudem, dass die Löwen im Auestadion in dieser Spielzeit ungeschlagen bleiben. Der Sieg offenbarte aber erneut die große Schwäche des Teams – der Abschluss. Der KSV hätte deutlicher gewinnen müssen, vergab aber etliche gute Möglichkeiten und musste so bis zum Schluss zittern – obwohl der Gegner kaum Gegenwehr zeigte.

Die Löwen hatten einen glänzenden Start. Erzielten ein Traumtor. Kombinierten den Gegner schwindelig. Einziges Problem: Sie machten aus all dem viel zu wenig. Es hätte zur Pause 5:1 stehen können. Stand aber 2:1.

Was zunächst zu der Frage führt: Wie kam Griesheim bei all dieser drückenden Überlegenheit der Gastgeber eigentlich zu einem Treffer? In der Tat war das sehr überraschend. Bei der einzigen Tor-Annäherung in der ersten Hälfte zog Alexandru Paraschiv aus 20 Metern ab und traf in den Winkel. In der 17. Minute war das der Ausgleich aus dem Nichts.

Der KSV ließ sich davon nicht lange aus dem Rhythmus bringen. Es waren vor allem zwei Akteure, die das Spiel prägten. Brian Schwechel, der Mittelfeldmotor, und Ingmar Merle, der Mann für die besonderen Tore.

Der hatte bereits in der 8. Minute zugeschlagen. Nach einer Flanke von Adrian Bravo Sanchez leitete Sebastian Schmeer weiter, den aufspringenden Ball nahm „Inge“ aus der Drehung volley und drosch ihn unter die Latte. Ein großartiges Tor. Für den zweiten Treffer war keine Kombination nötig. Schwechel eroberte den Ball im Strafraum und schob locker zur erneuten Führung ein (36.).

Vor allem einer war trotz des Erfolgs hinterher richtig angefressen: Sebastian Schmeer. So richtig glauben konnte er es nicht, dass er in diesem Spiel selbst kein Tor erzielt hatte – bei den ganzen Chancen. „Den letzten Ball spielen wir nie genau genug. Wir müssen hier gleich noch ein, zwei Tore nachlegen. Stattdessen quälen wir uns wieder einen ab. Das ist der Unterschied zu Alzenau und Gießen“, sagte er.

Etwas gemäßigter war da schon Trainer Tobias Cramer: „So ein Spiel muss man dann auch erst mal gewinnen“, sagte er. „Ich bin zufrieden mit dem Auftritt. Vor zwei Wochen habe ich hier einige Spieler kritisiert. Jetzt muss ich sie loben. Für ihre Körperlichkeit und Laufbereitschaft.“ Cramer schränkte dann aber noch ein: „Wir belohnen uns nicht. So haben wir bis zur 90. Minute Stress – Spieler, Trainer und Zuschauer. Diesen Stressfaktor müssen wir demnächst mal runterfahren.“

Morgen geht es für die Löwen schon weiter, dann ab 15 Uhr in Hadamar. Beim Tabellensiebten hat der KSV die nächste Chance, den Stressfaktor zu minimieren.