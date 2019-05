Spannendes Kreispokalfinale: Löwen jubeln nach 120 Minuten

Kassel. Die Fußballer des KSV Hessen haben das Krombacher-Kreispokalfinale erst nach Verlängerung gegen den FSC Lohfelden mit 2:0 zu ihren Gunsten entschieden.

Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es zwischen dem KSV Hessen und dem FSC Lohfelden 0:0. Die Gäste hätten nichts dagegen gehabt, wenn es auf dem Kasseler G-Platz im Krombacher-Kreispokalfinale direkt mit einem Elfmeterschießen weitergegangen wäre. „Eine Verlängerung wäre nicht zwingend erforderlich gewesen“, erklärte der stellvertretende Kasseler Kreisfußballwart Horst Riemenschneider am Rande der Partie. Doch die Löwen entschieden sich trotz des wichtigen Hessenliga-Spiels am kommenden Samstag in Flieden gegen ein schnelles Ende.

„Ich habe gemerkt, dass wir noch genügend Substanz im Team haben“, sagte KSV-Trainer Tobias Cramer. Und sein Gefühl trog ihn nicht: Der Gastgeber gewann 2:0 (0:0/0:0) nach Verlängerung und vertritt damit den Kreis auf Landesebene.

400 Zuschauer sahen ein kurzweiliges Spiel. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Die Löwen hatten zunächst leichte Vorteile – eine frühe Führung war möglich. Allerdings lenkte FSC-Torwart Maximilian Zunker die Volley-Direktabnahme von Egli Milloshaj mit letztem Einsatz an die Latte (5.). Die dickste Gelegenheit in der Anfangsphase hatten die Lohfeldener. Ex-Löwe Mounir Boukhoutta vergab jedoch aus Nahdistanz gegen KSV-Keeper Niklas Hartmann (11.).

Es ging nun munter hin und her: Hier ein Abschluss von Lohfeldens Daniel Beyer (22.), dort ein Distanzschuss von Milloshaj (30.). „Wir haben viel Spielfreude verkörpert. Ich kann meiner Mannschaft heute nur den Vorwurf machen, dass sie nicht abgezockt genug war“, bilanzierte FSC-Coach Alfons Noja. Kurz vor der Pause scheiterte Boukhoutta, der ansonsten bei Jan-Philipp Häuser gut aufgehoben war, per Kopfball erneut an Hartmann (45.).

Im zweiten Durchgang besaß der KSV leichte Vorteile, schlug aber aus seinen durchaus vorhandenen Möglichkeiten kein Kapital. Besonders im Fokus: Sebastian Schmeer, der das Spiel praktisch hätte allein entscheiden können. Doch teilweise war er zu verspielt. Es passte ins Bild, dass er einen Strafstoß vergab (81.). Beyer hatte Janik Ziegler gefoult – den fälligen Elfmeter parierte Maximilian Zunker. Kurz danach hatte Schmeer (82., 90.) noch weitere Großchancen, aber ebenso wenig Glück im Abschluss wie Jon Mogge (86.) und Luis Allmeroth (87.). Die einzige Möglichkeit für den Hessenliga-Lokalrivalen im zweiten Durchgang hatte es in sich. Aber Boukhoutta, David Lensch und Okan Gül brachten das Leder nicht über die Linie (77.).

In der Verlängerung intensivierten die Platzherren um den agilen Antreiber Adrian Bravo Sanchez noch einmal ihre Bemühungen. Mahir Saglik und Milloshaj verpassten noch das mögliche Führungstor. Nach der Hereinnahme von Tobias Damm durften die Löwen aber jubeln. Beim 1:0 fand ein Pass von Saglik den Weg über Damm zum Torschützen Jon Mogge (108.). Den zweiten Treffer schoss der spielende Co-Trainer selbst (114.). „Wir wollten unbedingt weiterkommen“, betonte Damm, „das Tor war wichtig für die Mannschaft, aber auch für mich.“