KSV Hessen Kassel kassiert späten Ausgleich in der Nachspielzeit

Das hatten sich die Schützlinge von Trainer Tobias Cramer sicher ganz anders vorgestellt. Am Samstagnachmittag schaffte der KSV Hessen Kassel in der Fußball-Hessenliga nur ein 1:1 (0:0)-Unentschieden beim SC Waldgirmes.

Ein Ergebnis, dessen Entstehung aus Sicht der Nordhessen extrem ärgerlich war: Die Gäste aus der Herkulesstadt waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft gewesen und hatten nach einem Treffer von Sebastian Schmeer in der 63. Minute bis in die Nachspielzeit hinein mit 1:0 geführt.

Dann jedoch segelte ein letzter Waldgirmeser Eckball in den Kasseler Strafraum, der zunächst von Kian Golafra verlängert und anschließend von Karl Cost aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie gedrückt wurde. „Es ist eine alte Fußballweisheit, dass du deine Chancen machen musst, ansonsten bestraft dich eben der Gegner“, wusste Cramer nach dem Schlusspfiff, der seiner Mannschaft allerdings „fußballerisch einen guten Auftritt“ attestierte.

So hatte Kassel bis zur Führung durch Schmeer zwar eine optische Überlegenheit besessen, daraus jedoch noch kein Kapital zu schlagen gewusst. Erst nach dem 1:0 agierten auch die Waldgirmeser mit offenem Visier, was der Cramer-Elf neue Räume und Möglichkeiten zur Entscheidung in Hülle und Fülle bot. Anstatt den Sack jedoch bei einer der fünf zum Teil hochkarätigen Chancen zuzumachen, kassierten die „Löwen“ in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich. Durch den zeitgleichen 5:1-Kantersieg des FC Bayern Alzenau beim Hünfelder SV ist der Abstand der Kasseler auf Platz zwei bei einem Spiel weniger nun auf neun Punkte angewachsen.

Von Nico Hartung