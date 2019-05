KSV Hessen: Trainer Tobias Cramer verlässt die Löwen

Tobias Cramer wird den Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel zum Saisonende verlassen. Das hat der Verein am Montagmorgen mitgeteilt.

Der Cheftrainer habe die Gremien des KSV Hessen informiert, dass er den Verein zum Saisonende verlassen und für eine weitere Saison in der Hessenliga nicht zur Verfügung stehen wird, heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs. Schon im Winter berichtete unsere Zeitung, dass sich die Wege von Tobias Cramer und dem KSV Hessen trennen werden. Zuletzt zeigte sich Cramer aber gesprächsbereit, seine Arbeit beim Klub fortsetzen zu wollen. Seit 2014 war Cramer bei den Löwen. Erst als Co-Trainer, dann ab Juli 2016 als Cheftrainer.

Der Verein bedankte sich in der Mitteilung für die Zusammenarbeit in "schwierigen Zeiten". "Der mit Tobias Cramer begonnene Weg, junge regionale Talente in die erste Mannschaft zu integrieren und den KSV als regionalen und bodenständigen Verein in Nordhessen zu verankern, wird auch künftig fortgesetzt werden", heißt es weiter in der Mitteilung.

Wir berichten weiter im Verlauf des Tages.

Lesen Sie außerdem: Das Drama um den KSV Hessen: So grausam ist der Fußballgott