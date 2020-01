KSV Hessen unterliegt im Testspiel beim OSC Vellmar 1:4

Verbandsligist überrascht Hessenligist

+ Stehen gelassen: Löwe Mahir Saglik (links) gegen Vellmars Egli Milloshaj durch.

Überraschung im Testspiel. In der Vorbereitung auf die Restsaison in der Fußball-Hessenliga unterlag der KSV Hessen Kassel am Dienstagabend beim Verbandsligisten OSC Vellmar 1:4 (1:3).