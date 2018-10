KSV Hessen verliert in Hadamar: 0:1 trotz vieler Chancen

Kassel. Die Tabelle lügt nicht. Und sie zeigt derzeit ganz deutlich, wo das Problem des KSV Hessen Kassel liegt.

Nur 13 Gegentreffer sind der zweitbeste Wert in der Fußball-Hessenliga. 19 eigene Tore allerdings auch nur Mittelmaß. Bei Rot-Weiss Hadamar gab es nun die dritte Saisonniederlage für die Löwen. Das 0:1 spiegelt erneut nicht den Spielverlauf wider. Der KSV ließ aber mal wieder beste Chancen aus.

Das Tor des Tages für das auf dem eigenen Kunstrasen weiterhin ungeschlagene Team aus dem Kreis Limburg erzielte Yves Böttler vor 450 Zuschauern bereits nach 22 Minuten. Es war schon sein zehntes Saisontor.

„Ich bin nicht sauer, wir haben unser Spiel ganz gut aufs Feld bekommen“, sagte Trainer Tobias Cramer mit einem Tag Abstand. „Wenn du dir auf so einem Platz so viele Chancen erspielst, dann hast du kein schlechtes Spiel gemacht. Aber du musst die Möglichkeiten auch nutzen.“ Auf so einem Platz – damit spielte der Trainer auf die Bedingungen an. Denn Hadamar verlegte die Partie trotz des guten Wetters auf den kleinen Kunstrasenplatz. Der Rasen sei nicht bespielbar, hieß es von Seiten des Vereins.

Cramer ärgerte die Spielweise des Gegners: „Sie haben totale Aggressivität gezeigt, weil sie gewinnen wollten. Das ist in Ordnung. Trotzdem muss der Schiedsrichter die überlegene Mannschaft auch schützen.“ Als Ausrede wollte der Coach das aber nicht verstanden wissen. „Wenn du dir auswärts sieben Großchancen erarbeitest, dann muss das Ding auch mal rein.“

Das Ding ging aber gegen Hadamar nicht rein. Schon gegen Griesheim zuletzt hatten die Löwen diverse Möglichkeiten ausgelassen, am Ende zwar 2:1 gewonnen, aber dennoch bis zum Schluss zittern müssen.

Der KSV Hessen belegt mit 24 Punkten weiterhin Rang vier. Der Abstand auf die Spitze wird aber immer größer. Denn Tabellenführer Gießen siegte gegen Hünfeld äußerst souverän 7:0. Und der Tabellenzweite Alzenau ließ Ederbergland beim 6:2 ebenfalls keine Chance.

Sollten den Löwen nun auch noch fünf Punkte wegen der fehlenden Schiedsrichter abgezogen werden, dann sind die ersten beide Plätze ganz weit weg. Und der Traum vom direkten Wiederaufstieg muss früh zu den Akten gelegt werden.