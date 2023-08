KSV Hessen: Vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga

Von: Denise Dörries, Torsten Kohlhaase

Volles Haus im Düsseldorfer Hof: Funktionäre, Trainer und Spieler des KSV Hessen standen vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga den HNA-Redakteuren noch einmal Rede und Antwort. © andreas fischer

Morgen startet der KSV in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Südwest. Wir blicken noch einmal auf den Lesertreff und haben fünf Wünsche parat.

Kassel – „Es ist viel möglich, wir haben uns gut vorbereitet, jetzt zählt erst mal nur noch das Spiel am Samstag.“ Worte von KSV-Trainer Tobias Damm, die zeigen, dass die Anspannung langsam größer wird. Während am Mittwochabend beim Lesertreff noch locker geplaudert wurde, wird es für die Löwen morgen im Auestadion ernst. Ab 14 Uhr steht dann das erste Saisonspiel gegen die U23 des FSV Mainz 05 an. Ein besonderes ist es für den Coach allemal, da er einst für den Bundesligisten aufgelaufen ist. Aber auch für die neuformierte Mannschaft wird es nach all den Vorbereitungsspielen die erste echte Standortbestimmung. Kapitän Frederic Brill, der einst ebenfalls in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gespielt hat, sagte: „Der Druck ist da, aber die Vorfreude überwiegt ganz klar.“

Lesertreff: Von Umbrüchen, Kostümen und mehr Geld

Lang ist es her, dass sich der KSV Hessen Kassel den Fragen unserer Sportredakteure im Düsseldorfer Hof stellen musste. Umso größer war die Vorfreude darüber, dass in diesem Jahr wieder ein Lesertreff unserer Zeitung mit dem KSV stattgefunden hat. Zahlreiche interessierte Fans sind der Einladung gefolgt, um den Plänen von Trainer Tobias Damm, Geschäftsführer Sören Gonther, Vorstandschef Jens Rose und den Spielern Frederic Brill und Sercan Sararer zu lauschen. Auch der ehemalige Kapitän des KSV, Thorsten Schönewolf, der nun Nachwuchskoordinator ist, stellte sich den Fragen von Frank Ziemke, Maximilian Bülau und Torsten Kohlhaase.



Es wurden viele Themen angesprochen, unter anderem die Umstrukturierung der Mannschaft. „Am Ende waren es viele Abgänge, aber wir haben auch viele Spieler dazu geholt“, sagt Damm. Der Umbruch war groß, aber er sei auch nötig gewesen. Auch auf die Frage, ob ein offensives Spiel das neue Prunkstück des KSV sein solle, zögerte Damm nicht lange: „Für mich als Trainer ist in der Regionalliga die Defensivarbeit am wichtigsten. Es geht darum, 60 bis 70 Prozent gegen den Ball zu spielen.“

Im Fragenhagel: Geschäftsführer Sören Gonther (von links), Redakteur Maximilian Bülau und Trainer Tobias Damm. © Fischer, Andreas

Der neue Geschäftsführer Sören Gonther philosophierte indes über die sportliche Zukunft: „Die dritte Liga ist noch ein bisschen weit weg, man muss sich sportlich dafür qualifizieren. Nur Reden bringt nichts.“ Auch über die Idee des neuen Kaders ließ er einiges verlauten. Zum einen wurde die Mannschaft verjüngt und verkleinert und zum anderen sei der Plan gewesen, die Spitze zu verbessern. „Der Grundstein ist gelegt, jetzt wollen wir den Stein ins Rollen bringen.“ Auch Vorstandschef Jens Rose blickte positiv in die Zukunft: „Wir haben gesagt: Jetzt machen wir es.“



Für einen Lacher unter den Fans sorgte Sercan Sararer. Auf die Frage, was er sich in der kommenden Saison wünsche, antwortete der 33-Jährige prompt: „Mehr Geld!“ Der Einschub „natürlich für den Verein“ folgte schnell hinterher. Nachdem Sararer im vergangenen Jahr schon dabei war, startet er nun in seine erste komplette Saison beim KSV: „Wir können viel erreichen, der Ehrgeiz ist da.“



Von jeder Menge Ehrgeiz sprach auch Kapitän Frederic Brill und davon, dass er und Sararer als Führungsspieler fungieren: „Sercan kann offensiv besser coachen, ich defensiv.“ Außerdem ließ der Kapitän auf das Aufnahmeritual für die neuen Spieler blicken. „Sie müssen singen und in einem Kostüm performen.“ Bei einem war sich die KSV-Familie jedenfalls sicher: Der Klub will angreifen, damit die neue Saison eine richtig gute wird. Im Spiel am Samstag gegen Mainz kann das erstmals unter Beweis gestellt werden.

Fünf Wünsche: Gutes Händchen, volle Hütte und viele Lacher

Mit den neuen Trikots: Sercan Sararer (links) und Kapitän Frederic Brill. © Fischer, Andreas

Die erste gute Nachricht hatte KSV-Trainer Tobias Damm schon am Mittwochabend vor dem Lesertreff parat: „Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Spieler im Training gewesen.“ Die zweite folgte dann am Ende, als die Löwen mit dem Comedian Markus Krebs ihren neuen Trikotsponsor präsentierten. Was der Regionalligist jetzt noch vor dem Start braucht, verpacken wir in fünf Wünschen. Und hier kommen sie:



1. Ein gutes Händchen für Tobias Damm bei der Aufstellung: Ja, es sind viele Neue dabei. Und eines hat der Löwen-Coach schon verraten: „Es wird der eine oder andere von ihnen bereits auf dem Platz stehen.“ Um alle unter einen Hut zu bekommen und zur richtigen Zeit die richtigen Spieler einzuwechseln, dafür wünschen wir dem Trainer alles Gute. Vor allem aber freuen wir uns auf eine Startelf, die von Beginn an für Furore sorgt.

2. Ein volles Auestadion: Gut, die 27 300 Fans, die Aachen zum Auftakt gegen Wuppertal begrüßen durfte, werden es am Samstag nicht, aber wir wünschen den Löwen, dass das erste Saisonspiel einen würdigen Rahmen bekommt. Am Mittwochabend machte eine mögliche Zuschauerzahl zwischen 2000 und 3000 die Runde, aber vielleicht wird es ja aufgrund von etlichen Kurzentschlossenen sogar noch ein bisschen mehr. Geschäftsführer Sören Gonther lockte die Anhänger etwa mit diesem Versprechen: „Weil wir eine geile Mannschaft sind.“

3.Mehr Lacher aufseiten des KSV: Mainz und Karneval, das passt natürlich zusammen. Aber auch wenn sie sich in Rheinland-Pfalz mit Humor auskennen, wünschen wir dem KSV, dass er mit Comedian Markus Krebs und seinem „Brennholzverleih“ auf dem Trikot den letzten Witz am Samstag auf Kosten der Mainzer macht.

4.Ein gutes Mittel gegen Ken Mata: Ein Leser stellte die Frage, wie man gegen dieses starke Mainzer Talent ankommen wolle. Damm antwortete: „Da habe ich schon einen im Kopf“, und blickte in Richtung Frederic Brill. Wir wünschen dem Kapitän, dass er die Kreise des Offensivspielers derart stört, dass dieser nicht zur Entfaltung kommt. Später sagte Brill: „Zu Hause müssen wir uns vor keinem verstecken.“

5.Einen Start mit drei Punkten: Dieser Wunsch klingt banal, aber es ist ja auch schon drei Jahre her, dass der KSV die Saison mit einem Sieg eröffnet hat. Die Löwen wären also morgen mal wieder dran.

(Torsten Kohlhaase und Denise Dörries)