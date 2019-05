KSV Hessen vor entscheidendem Spiel: Löwen haben gleich zwei Gegner

In Flieden und gegen Alzenau

+ © Christian Hedler So wollen sie sich auch in Flieden freuen können: Die Spieler des KSV Hessen stehen nach dem Sieg gegen Friedberg vor der eigenen Fankurve. Morgen fällt die Entscheidung über Platz zwei. © Christian Hedler

Noch ein Tag, dann steigt das große Saisonfinale in der Fußball-Hessenliga. Mittendrin ist der KSV Hessen Kassel, der am Samstag ab 15 Uhr in Flieden noch auf Platz zwei springen und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde perfekt machen will.