KSV Hessen kann am Samstag im Auestadion kicken

Gute Nachrichten für die Kasseler Löwen: Der Fußball-Regionalligist kann sein Punktspiel gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten TSG Hoffenheim an diesem Samstag (14 Uhr) voraussichtlich im Auestadion austragen.

Und das wieder mit Abwehrchef Kevin Nennhuber, der seine Gelbsperre abgesessen hat und bereit ist, mit dem zuletzt so überzeugenden Robin Urban wieder einen starken Innenblock zu bilden.

„Der Rasen im Stadion ist für diese Jahreszeit in einem sehr guten Zustand, wir sind glücklich, hier spielen zu können“, berichtete am Freitag-Nachmittag Jörg Müller von der Platzbesichtigung im Stadion. Dort gab es für die Vertreter des Klubs, des städtischen Sportamtes und des Hessischen Fußball-Verbandes auch mit Blick auf die Wetterprognose keinen Grund, die Austragung der Partie in Frage zu stellen oder ein Ausweichen auf einen Kunstrasenplatz zu planen. Das wäre nun allerdings selbst im Notfall nicht mehr möglich, da die Regionalliga einen Umzug am Spieltag nicht zulasse, wie Müller erläutert.

Kein Thema beim KSV ist Nejmeddin Daghfous (34) nach seinem Abschied aus Offenbach. Es gebe keinen Kontakt mit dem Mittelfeldspieler mit deutschem und tunesischem Pass, der in Oberzwehren, Wolfsanger und beim KSV Baunatal groß wurde, erklärte Müller. Grundsätzlich halte er die Augen offen auf dem Transfermarkt angesichts der zahlreichen Verletzten, „aber wir haben wirtschaftlich nur wenig Spielraum“, so Müller.

Abgesagt wurde dagegen das Offenbacher Gastspiel in Homburg. Dort nämlich ist der Platz unbespielbar. (Gerald Schaumburg)