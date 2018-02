KSV-Spiel gegen Kickers Offenbach wegen Schnee und Eis abgesagt

Kein Spiel möglich: Hier sollte am Montagabend eigentlich die Begegnung zwischen dem KSV und Kickers Offenbach steigen.

Kassel. Das für Montagabend angesetzte KSV-Spiel gegen Kickers Offenbach ist abgesagt worden. Grund ist die Unbespielbarkeit des Rasens wegen Eis und Schnee.

Zuletzt aktualisiert um 9 Uhr. Nach einer Begehung des Rasens am Montagmorgen teilte die Regionalliga Südwest offiziell mit: Das Spiel wird nicht stattfinden. Das bestätigte auch KSV-Teammanager Steffen Friedrich auf HNA-Anfrage. Durch die durchgehenden Minustemperaturen in Kassel in den vergangenen Tagen sei die Spielfläche derzeit gefroren und vereist. Die Spielfläche sei deswegen nicht bespielbar und sei zudem von der Stadt gesperrt worden.

Nach Rücksprache mit dem Spielleiter Jürgen Radeck wird das Spiel schnellstmöglich neu angesetzt. Ein Spieltermin steht aber noch nicht fest. Dieser wird unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse und nach Rücksprache mit den Vereinen und der Sicherheitsbehörde festgelegt.

