KSV spielt 1:1 gegen den Meister SV Elversberg 

Elversberg. Die Serie vom KSV Hessen Kassel hält an. In der Fußball Regionalliga Südwest entführte der KSV mit einem 1:1-Unentschieden einen Punkt beim Meister SV Elversberg und war über weiter Strecken sogar das bessere Team.

Vor 718 Zuschauern im Waldstadion an der Kaiserlinde lieferten beide Mannschaften zunächst ein harmloses Abtasten ab. Aber dann.

Der KSV kam immer besser in die Partie und hatte durch Sebastian Szimayer die erste Großchance des Spiels. Sein Kopfball aus fünf Metern landete aber genau in den Armen von Elversbergs Torhüter Frank Lehmann (25.).

+ Eine zwischenzeitliche 1:0-Führung hat dem KSV Hessen Kassel heute nicht zum dritten Sieg in Folge gereicht. © Gregory Dauber Die Kasseler vergaben vor der Pause noch weitere Chancen nach Konter, durften dafür aber kurz nach dem Seitenwechselt jubeln. Adrian Bravo Sanchez flankte in der 57. Minute von rechts und in der Mitte drückte Szimayer den Ball aus zwei Metern über die Linie - das 0:1. Die Saarländer hatten erst in der 77. Minute ihre beste Torchance und die passte gleich. Außenverteidiger Lukas Kohler tauchte im KSV-Strafraum auf und traf zum 1:1-Endstand.

Damit ist KSV jetzt an vorletzter Stelle in der Tabelle. Weiter geht’s für die Löwen am Mittwoch im Hessenpokal-Halbfinale beim südhessischen FC Eddersheim.

Von Heiko Lehmann und Gregory Dauber