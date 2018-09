KSV Hessen tritt in Bad Vilbel an: Aufsteiger gegen Absteiger

Kassel. Nach dem Klartext von Trainer Tobias Cramer bezüglich der Leistung seiner Mannschaft beim 2:2 gegen Ginsheim bietet sich für den KSV Hessen bereits Freitag die nächste Chance zur Rehabilitation.

Ab 19.30 Uhr heißt es in der Fußball-Hessenliga Aufsteiger gegen Absteiger, dann sind die Löwen zu Gast beim FV Bad Vilbel. Zugleich ist es der Start in eine englische Woche, denn bereits am kommenden Mittwoch ist dann Viktoria Griesheim zu Gast im Auestadion. Drei Fakten vor dem heutigen Duell:

• Die Sieglos-Serie beim KSV: Seit vier Spielen warten die Löwen nun auf einen Erfolg, allerdings waren darunter auch die schweren Auswärtsspiele in Gießen, Baunatal und Alzenau. In Bad Vilbel will der KSV nun in die Erfolgsspur zurückkehren – und die Aussichten dafür stehen nicht schlecht.

Vor dem gestrigen Abschlusstraining waren alle Mann an Bord, zudem wird Brian Schwechel nach seiner Rotsperre ins Team zurückkehren. Die letzten beiden Serienspiele bestritten der KSV und Bad Vilbel übrigens in der Oberligasaison 2005/2006, an deren Ende die Löwen in die Regionalliga aufstiegen. Nach einem 2:2 im Hinspiel gab es im Auestadion ein 4:0.

• Die Tor-Armut beim FV Bad Vilbel: Neun Punkte aus elf Spielen – derzeit rangiert der Aufsteiger auf dem viertletzten Tabellenplatz. Mit gerade einmal zehn erzielten Toren stellen die Südhessen die drittschwächste Offensive der Liga. Zuletzt gab es satte fünf Niederlagen in Folge.

Und so deutet vieles daraufhin, dass es für Bad Vilbel eine schwierige Saison werden wird. Übrigens ist der Verein der dienstälteste der ehemaligen Oberliga Hessen. Von 1992 bis 2007 gehörte man dieser Spielklasse an, danach folgte der Abstieg in die Landesliga. Nach elf Jahren gelang dann im Sommer der Aufstieg in die Hessenliga.

• Die Verbindung zwischen dem KSV und Bad Vilbel: Heißt Carsten Nulle. Der ehemalige Torwart, Kapitän und Interimstrainer der Löwen, der von 2012 bis 2014 in Kassel aktiv war, hat eine Bad Vilbeler Vergangenheit. Dort spielte der heute 43-Jährige als D-Jugendlicher – in der Saison 1995/96. Ein Jahr zuvor trug ein gewisser Jermaine Jones ebenfalls in der D-Jugend das Trikot der Grün-Weißen.

