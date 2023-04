KSV will nach 0:3 wieder in die Spur

Von: Torsten Kohlhaase

Stehen sie in der Startelf des KSV? (von links) Noah Jones, Alban Meha, Lukas Iksal und Steven Rakk (verdeckt). © pia malmus

„Ich mochte Englische Wochen als Spieler immer gern. Da konnte man schnell etwas korrigieren, was im vorangegangenen Spiel vielleicht nicht so gut gelaufen ist“, sagt KSV-Trainer Tobias Damm. Auch aktuell passt das bestens zur Lage bei den Löwen. Die verpassten am Sonntag beim 0:3 in Stuttgart die Chance, weiter Boden gutzumachen im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest.

Doch die nächste Möglichkeit, den Abstand zur gefährdeten Zone auf sechs Punkte zu vergrößern, bietet sich bereits heute. Ab 19 Uhr steht das nachgeholte Hessenderby bei der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz auf dem Programm.

„Nach dem Stuttgart-Spiel herrschte im Team eine gewisse Unzufriedenheit über die Leistung. Allerdings verstehen auch alle von uns so viel von Fußball, dass man den Sieg des Gegners klar anerkennen musste. Der VfB hat viel dynamischer gespielt, und wir sind nicht an unsere 100 Prozent herangekommen“, sagt Damm, der die Partie mit der Mannschaft nochmal genau analysiert hat. Chancen hatten die Löwen einige, allein Sercan Sararer scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position am hervorragend parierenden Torwart der Schwaben.

Immerhin hat sich die Tabellenkonstellation durch die anderen Ergebnisse nicht verschlechtert. Die große Chance, ein bisschen davonzuziehen, wollen sich die Nordhessen heute aber nicht entgehen lassen. „Das ist natürlich Motivation genug, keine Frage. Wir müssen das, was Fulda vorhat, im Keim ersticken. Wenn wir mit unserer Leistung an die Spiele gegen Homburg, Offenbach und Walldorf anknüpfen, dann sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagt Damm. Gedanken an das erste Aufeinandertreffen verschwendet er übrigens keine mehr. „Das war unser schlechtestes Heimspiel der Saison. Aber da haben wir auch in einer ganz anderen Phase gesteckt als jetzt“, so der Löwen-Coach. Mit 0:3 war der KSV damals unterlegen.

Nach einer richtig guten Hinrunde läuft es bei den Osthessen nach der Winterpause eher durchwachsen. Aus sieben Spielen steht gerade mal ein Sieg gegen Offenbach zu Buche, Unentschieden gab es unter anderen gegen die Abstiegskandidaten aus Trier und Worms. „Davon dürfen wir uns aber nicht blenden lassen. Wenn man sich die Spiele anschaut, dann waren die Fuldaer oft ebenbürtig“, so Damm. Genau wie der KSV mussten auch die heutigen Gastgeber am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage quittieren – und zwar bei der U23 der TSG Hoffenheim.

Bei den Löwen bleibt die personelle Lage gegenüber der Partie in Stuttgart unverändert. Demnach fallen Maurice Springfeld, Alexander Mißbach, Oliver Issa Schmitt sowie die langzeitverletzten Hendrik Starostzik und Tim Dierßen weiter aus. Heißt: An der Startelf wird sich kaum etwas ändern? „Vielleicht gibt es eine Anpassung auf der einen oder anderen Position, aber eine großartige Umstellung ist sicher nicht zu erwarten“, blickt Damm schon einmal voraus. Mit einem Sieg würden er und sein Team den Abstand zum VfR Aalen um Ex-Coach Tobias Cramer auf drei Punkte, den zu Wormatia Worms sogar auf sechs Punkte erhöhen. Das käme schon einer kleinen Vorentscheidung gleich – in einer Englischen Woche, die den Löwen dann auch durchaus gefallen dürfte.