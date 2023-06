Elias Liesche Prieto verlängert beim KSV Hessen

Bis 2024

Als er gebraucht wurde, war er da – der Lohn ist die Vertragsverlängerung.

Kassel – Elias Liesche Prieto hat beim Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel ein neues Arbeitspapier bis 2024 unterschrieben. Der 19 Jahre alte Linksverteidiger absolvierte seine erste Saison für die erste Mannschaft der Löwen.

Liesche Prieto kam in acht Spielen zum Einsatz, zudem einmal im Hessenpokal. Es war eine Phase, in der dem KSV in der Rückrunde hinten links in der Abwehr die Optionen ausgingen. „Er hat es in einer schwierigen Saison gut gemacht“, sagt Trainer Tobias Damm. (Maximilian Bülau)