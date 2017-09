1:1 - Löwen bleiben im vierten Spiel in Folge ungeschlagen

KSV Hessen in Ulm

+ Erzielte den Ausgleich: Sebastian Szimayer traf in der 71. Minute zum 1:1. Es war das fünfte Tor für den Neuzugang, der im Sommer vom Eintracht Trier kam. Dieses Foto entstand beim Auftaktspiel gegen Waldhof Mannheim. Archivfoto: Hedler

Ulm. Es läuft richtig gut zur Zeit beim KSV Hessen Kassel - zumindest in sportlicher Hinsicht. Das Regionalliga-Team von Trainer Tobias Cramer blieb auch im vierten Punktspiel in Folge ungeschlagen und kam nach zuvor drei Siegen in Serie nun zu einem 1:1 (0:0) beim SSV Ulm.