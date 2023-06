KSV Hessen holt einen Roten Teufel fürs Tor: Weyand kommt aus Kaiserlautern

Koblenz steht als letzter Aufsteiger fest

+ © Imago/Eibner Kommt nach Kassel: Jonas Weyand. © Imago/Eibner

Gerry Ehrmann ist in Deutschland ein bekannter Name. Der 62-Jährige war jahrelang Torwarttrainer des 1. FC Kaiserslautern, unter ihm schafften beispielsweise Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp den Sprung zu den Profis.

Kassel – Fußball-Regionalligist KSV Hessen Kassel hat sich nun mit einem Keeper aus Ehrmanns Torwartschule verstärkt. Von den Roten Teufeln wechselt der 22 Jahre alte Jonas Weyand nach Nordhessen. Der 1,90 Meter lange Schlussmann, der bei den Profis noch nicht zum Einsatz kam, hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Nach den Abgängen von Marlon Sündermann, Maximilian Zunker sowie Moritz Schunke war klar, dass die Löwen auf dieser Position etwas unternehmen müssen. „Jonas ist ein junger, ambitionierter Torwart, der mit seinem mutigen Spiel glänzt“, wird KSV-Geschäftsführer Sören Gonther in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Weyand selbst, der aus Homburg stammt und in der Saison 2021/22 an Schott Mainz ausgeliehen war, 24 Mal in der Regionalliga Südwest zwischen den Pfosten stand, sagt selbst: „Ich freue mich auf Kassel. Das ist ein Verein mit einer großen Tradition.“

Seit Mittwochabend steht nun auch der letzte Aufsteiger in die Südwest-Staffel fest. Die TuS Koblenz schaffte durch ein 2:2 bei der SG Sonnenhof Großaspach nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel die Rückkehr in die vierte Liga. (Maximilian Bülau)