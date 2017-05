Foulelfmeter entscheidet Partie: Löwen verlieren in Worms 0:1

Fußball-Regionalliga: KSV in der ersten Halbzeit zu passiv

+ © Archivfoto: Hedler Kassierten beide Gelb und konnten die Auswärtsniederlage in Worms nicht verhindern: Kassels Torhüter Niklas Hartmann (links) und Henrik Giese. © Archivfoto: Hedler

Worms. Weil sie in der ersten Halbzeit zu wenig im Spiel nach vorn taten, und die Wormatia einen Foulelfmeter nutzte, hat Fußball-Regionalligist KSV Hessen am Freitagabend mit 0:1 (0:1) in Worms verloren.