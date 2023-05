Löwinnen in Finnland: KSV Hessen unterstützt Ukrainerinnen auch bei Reise zur EM

Von: Maximilian Bülau

Auf dem Treppchen, mit der Fahne: Die sieben ukrainischen Mädchen bei einer Meisterschaft am vergangenen Wochenende, bei der sie Platz eins und zwei belegten. © Svitlana Tkachenko

„Wir haben alle nicht geschlafen in der vergangenen Nacht. 15 Raketen sind auf Kiew abgefeuert worden“, berichtet Svitlana Tkachenko.

Die Ukrainerin ist die Schnittstelle zwischen einer Gruppe von sieben jungen Sportlerinnen aus Kiew, dem Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel, einem Kasseler und dieser Zeitung. Über die gemeinsame Reise, die vor zwei Monaten begonnen hat, haben wir mehrfach berichtet. Sie führte zu einem überraschenden Triumph bei der ukrainischen Meisterschaft. Sie führte in die bulgarische Hauptstadt Sofia, wo bei einem Weltcup ein sensationeller dritter Platz erreicht wurde. Und sie wird weitergehen. Nach Finnland, wo Ende Mai in Helsinki die EM in der Sportart Ästhetische Gruppengymnastik stattfindet. Denn der KSV Hessen hilft den ukrainischen Sportlern auch auf diesem Weg.

Am Dienstagmorgen – nach der wegen russischer Raketen schlaflosen Nacht – ging eine weitere Spende des Klubs aus Nordhessen auf dem Konto der Ukrainerinnen ein. 3000 Euro haben der KSV um Vorstand Jens Rose, der von Beginn an begeistert von der Idee war, die Mädchen zu unterstützen, nach Kiew geschickt. Ohne dieses Geld wäre eine EM-Teilnahme nicht möglich gewesen. Die Mittel sind nicht zuletzt durch den Krieg begrenzt. In Finnland ist es zudem teuer. Tkachanko macht kein Geheimnis daraus, dass ohne die Hilfe die EM ein Traum geblieben wäre.

„Wir haben nicht geschlafen. Aber jetzt sind wir noch motivierter. Die Mädchen sind glücklich. Ihre Eltern sind glücklich. Danke an alle, die so einen großen Anteil an dem haben, was die Mädchen jetzt schon erreicht haben. Wie sie sich entwickelt haben. Ich bin ehrlich: Das wäre ohne diese Hilfe nicht passiert. Davon haben wir vor wenigen Wochen nicht einmal geträumt“, sagt sie. Glücklich ist ein großes Wort, wenn beinahe täglich Raketen auf den Heimatort gefeuert werden.

Zur Einordnung: Noch vor zwei Monaten sprach Tkachenko, die selbst Mutter einer der Sportlerinnen ist, davon, dass die Mädchen zwar davon träumen, dass sie bei einem Weltcup mal auf dem Treppchen stehen, dass sie bei nationalen Meisterschaften etwas gewinnen. Doch sie fügte immer an, dass das nicht realistisch sei. Dass dafür noch viel Zeit und Training notwendig sei. Und nun sagt sie, dass die finanzielle Hilfe aus Kassel scheinbar Unmögliches möglich macht.

Über die EM, die am 25. und 26. Mai in Finnland stattfindet, spricht Tkachenko nun ähnlich. Es sei verrückt, von einem Platz auf dem Podest zu träumen. Die Teams aus Finnland seien die besten der Welt. So oder so geht das Abenteuer aber weiter. Bereits am 21. Mai werden die 13- bis 16-Jährigen mit Trainerin Anna Bezrodna Richtung Polen aufbrechen, von dort geht der Flug nach Helsinki. Zweieinhalb Tage dauert die Reise. In Finnland hat die Achtergruppe eine Wohnung, weil die günstiger ist als ein Hotel. Für Jens Rose stellte sich die Frage nicht, ob der KSV weiter helfen würde. „Wir gehen diesen Weg mit den Mädchen bis zum Ende. Und das heißt: Bis wieder Frieden herrscht“, sagt er.

Während die Mädchen am vergangenen Wochenende Platz zwei bei der ukrainischen Meisterschaft im Langprogramm belegten sowie Platz eins bei einem Turnier im Kurzprogramm, wurden in Kassel bereits weitere Pläne geschmiedet. Für einen Besuch der Ukrainerinnen in Nordhessen, wahrscheinlich im August. Aber zunächst geht es für die Löwinnen aus Kiew mithilfe der Löwen aus Kassel nach Finnland. (Maximilian Bülau)