Offenbach Post: Lucas Albrecht wechselt vom KSV zum OFC

Kassel. Dass Innenverteidiger Lucas Albrecht den künftigen Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel verlassen wird, war nach dem Abstieg aus der Regionalliga nur eine Frage der Zeit.

Die Offenbach Post vermeldet nun, dass der 27-Jährige wohl zum OFC wechselt und dort Stefano Maier (geht zu Viktoria Köln) beerben soll. Damit soll Kickers Offenbach den FSV Frankfurt ausgestochen haben, der ebenfalls an Albrecht interessiert war.

Die Offenbach Post argumentiert auch damit, dass Albrechts Freundin in Frankfurt arbeite und ein Wechsel ins Rhein-Main-Gebiet dadurch wahrscheinlich sei. Für den KSV kam Albrecht in den vergangenen zwei Jahren 62 Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore.

Von Vereinsseite gab es bislang keine Bestätigung.

