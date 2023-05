Mit einem 1:1 Richtung Malle: KSV Hessen verabschiedet sich mit Remis in Worms aus der Saison

Von: Maximilian Bülau

Kampf um den Ball: Kassels Nils Stendera (links) versucht hier, Alexander Shehada von Wormatia Worms vom Ball zu trennen. © Imago/kolbert-press

Mit einer XXL-Packung Windeln mussten die Fußballer des Regionalligisten KSV Hessen Kassel die Reise nach Worms zum letzten Spiel der Saison nicht antreten.

Kassel/Worms – Das wäre laut Kapitän Frederic Brill anders gewesen, wäre es in diesem Finale der Südwest-Staffel tatsächlich noch um den Klassenerhalt gegangen. Weil die Löwen trotz der 2:3-Niederlage gegen Trier in der Vorwoche den Klassenverbleib aber schon eingetütet hatten – Worms hatte zeitgleich 3:4 in Homburg verloren –, ging es in dieser Partie nur noch darum, sich ordentlich zu verabschieden. Die Entscheidungen waren in der Südwest-Staffel ohnehin schon gefallen: Ulm steigt auf, Worms, Koblenz sowie Trier gehen runter.

Es trifft somit gleich drei Teams aus Rheinland-Pfalz – einzig die Reserve des 1. FSV Mainz 05 ist aus diesem Bundesland geblieben. Mit dem TSV Schott steigt eine zweite Mannschaft aus Mainz auf, die TuS Koblenz hat die Chance, über die Aufstiegsspiele gegen die SG Sonnenhof Großaspach hinzuzukommen. Eine Dreierrunde gibt es nicht, da der FC Gießen aus Hessen zurückgezogen hat, die folgenden Teams Friedberg und Fernwald keine Lizenz beantragt haben. Als Meister der Hessenliga geht es für die Reserve von Eintracht Frankfurt nach oben, aus Baden-Württemberg kommen die Stuttgarter Kickers hinzu.

Das alles ist Zukunftsmusik für eine Saison, die am Wochenende 4. bis 6. August beginnt. Dann mit dem KSV, aber ohne Worms. Beim vorerst letzten Duell beider Teams sorgte Alban Meha für die frühe Führung der Löwen in der zehnten Minute. Der Wormser Lennart Grimmer hatte einen schlimmen Fehlpass gespielt, der KSV-Mittelfeldspieler war anschließend nicht mehr zu stoppen gewesen. Doch noch in der ersten Hälfte sorgte Melvyn Lorenzen mit einem Schuss in den Winkel – unhaltbar für Torhüter Marlon Sündermann – für das 1:1 (25.). Dass der 25-Jährige im KSV-Tor stand, lag laut Trainer Tobias Damm nicht an den Patzern von Nicolas Gröteke in der Vorwoche. Es sei schon zuvor abgesprochen gewesen, dass die scheidenden Keeper Sündermann und Maximilian Zunker im Kader stehen.

Für Damm und seine Spieler ging es einen Tag nach dem 1:1 zum Saisonabschluss weiter – Richtung Mallorca. Die Insel ist wie bereits im Jahr zuvor Ziel der Abschlussfahrt des Teams. Mit dabei sind auch diejenigen, die die Mannschaft verlassen werden. Neben Sündermann bekamen auch Marco Dawid und Jascha Döringer ihr Abschiedsspiel in Worms, Dawid stand in der Startelf, Döringer kam für ihn in der 67. Minute aufs Feld.

Nach dem Malle-Trip haben die KSV-Spieler rund vier Wochen Urlaub. Die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison startet dann am 24. Juni. (Maximilian Bülau)