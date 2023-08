Meha bringt die Wende: KSV Hessen schlägt Stuttgarter Kickers nach schwacher erster Hälfte 2:1

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Traf nach seiner Einwechslung doppelt für den KSV Hessen: Alban Meha. © Andreas Fischer

45 Minuten hatte es überhaupt nicht gut ausgesehen für den KSV Hessen Kassel im Heimspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers. Der Tabellenführer war überlegen – und führte zur Pause 1:0.

Kassel – Doch die Einwechslung von Alban Meha zur zweiten Hälfte brachte die Wende. An deren Ende die Löwen den Spitzenreiter stürzten und 2:1 gewannen.

Eine Änderung nahm KSV-Trainer Tobias Damm im Vergleich zum 2:3 beim TSV Steinbach vor: Statt Noah Jones begann Thomas Gösweiner in der Sturmspitze. Welche Qualitäten der Österreicher ins Löwen-Spiel einbringen kann, war schnell zu sehen: Der 28-Jährige machte Bälle fest, gewann Duelle in der Luft. Ein Problem des ersten Durchgangs aber: Seine Mitspieler kamen nicht schnell genug mit nach vorn. Und andersherum war Gösweiner das eine oder andere Mal noch nicht mit im Strafraum, wenn die Flanken hineinsegelten.

Das KSV-Spiel hinkte ohnehin an viel zu schnellen Ballverlusten. Vor allem Luigi Campagna bereitete den Löwen in der Zentrale immer wieder Probleme mit seiner Zweikampfstärke. Die Folge: Die Kasseler hatten in der gesamten ersten Hälfte keine zwingende Torchance.

Ganz anders die Gäste. In der achten Minute überlief Niklas Antlitz gleich zwei KSV-Verteidiger und stand allein vor Franz Langhoff, der aber lange mit dem Oberkörper – ähnlich wie Manuel Neuer – oben blieb und mit dem linken Arm parierte. Der Nachschuss von David Braig zischte am linken Pfosten vorbei. Stuttgart war druckvoller, zweikampfstärker, spielbestimmend.

Ein weiteres Problem der Löwen: Bereits nach 21 Minuten hatte die Doppelsechs jeweils Gelb gesehen. Frederic Brill und Steven Rakk mussten gegen die offensivstarken Gäste aufpassen. Wenig später wurde auch Sercan Sararer verwarnt. Schiedsrichter Tobias Ewerhardy hatte da längst den Zorn der 3016 Zuschauer im Auestadion auf sich gezogen. Auch aus unparteiischer Sicht nicht zu Unrecht. Viele enge Entscheidungen wurden gegen die Löwen getroffen.

Das Ganze gipfelte in Hälfte eins in einen abermals ausbleibenden Pfiff für den KSV, in der Folge kamen die Gäste über die rechte Seite, legten den Ball zurück und Braig verwandelte zum 1:0 für die Stuttgarter (42.). Das war vom Spielverlauf her zwar verdient, in der Entstehung aber zumindest bitter.

Damm wechselte zur Pause zweimal, nahm den verwarnten Rakk vom Feld, zudem Cornelius Bräunling, der auf der rechten Seite nicht viel zu bestellen hatte an diesem Nachmittag. Es kamen Nils Stendera und Alban Meha. Und die Einwechslung des Letzteren erwies sich als absoluter Glücksgriff.

In der 48. Minute bekam der KSV einen Freistoß etwas mehr als 20 Meter vor dem Gästetor zugesprochen. Und klar, das übernahm Meha mit seiner unvergleichlichen Schusstechnik. Sein Versuch wurde abgefälscht – und so unhaltbar für Felix Dornebusch. 1:1, der bestmögliche Start in den zweiten Durchgang. Damm hatte wohl die richtigen Worte gefunden in der Kabine, damit seine Spieler den Frust über den Schiedsrichter nicht in weitere Gelbe Karten, sondern in Einsatzwillen auf dem Rasen ummünzten.

Nur vier Minuten nach dem Ausgleich kam eine Flanke in Richtung Gösweiner – der nach hinten gezogen wurde. Der Unparteiische überlegte kurz, pfiff dann aber doch und zeigte auf den Punkt. Meha übernahm auch diese Aufgabe und verwandelte unhaltbar in den linken Winkel (53.). Der KSV drehte dieses Spiel innerhalb von fünf Minuten.

Die Gäste mussten sich schütteln, brachen dann aber nicht ein. Der gerade eingewechselte Loris Maier hatte den Ausgleich auf dem Fuß, sein Abschluss ging knapp links vorbei (67.). Langhoff parierte einen Kopfball von Polauke klasse (76.). Die Löwen schafften aber kaum entlastende Angriffe. Nahmen jetzt immer wieder Sekunden von der Uhr. Und hatten Sekunden vor dem Schluss noch einmal Riesenglück, dass Niklas Kolbe nach einem Freistoß völlig frei vor Langhof volley weit über das Tor schoss. So brachten die Löwen das 2:1 ins Ziel. (Maximilian Bülau)

Kassel: Langhoff - Najjar, Springfeld (85. Mißbach), Weyh, Dzemailji - Brill, Rakk (46. Stendera) - Bräunling (46. Meha), Sararer, Zografakis (73. Kang) - Gösweiner (78. Jones)

Stuttgart: Dornebusch - Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer - Kiefer (66. Blank), Campagna (66. Maier) - Dicklhuber, Braig (81. Kalajdzic), Mauersberger (81. Riehle) - Antlitz

SR: Ewerhardy (SV Wahlen-Niederlosheim) - Z: 3016

Tore: 0:1 Braig (42.), 1:1 Meha (48.), 2:1 Meha (53./Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Brill, Rakk, Sararer, Langhoff / Antlitz, Ünal