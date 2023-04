1:1 - Mehas Elfer reicht nicht zum Sieg

KSV erkämpft einen Punkt im Hessenderby bei Fulda/Lehnerz

+ © ralph görlich Im Duell mit Fuldas Stürmer: KSV-Kapitän Frederic Brill (rechts) macht in dieser Szene einen langen Schritt, um die Kreise von Moritz Reinhard einzuengen und den Ball zurückzuerobern. © ralph görlich

Der KSV Hessen Kassel machte am Mittwoch nur einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest. Am Ende erkämpften sich die Löwen beim 1:1 (1:0) im Hessenderby bei der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz einen Punkt und vergrößerten damit den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf vier Zähler.

Die Gäste machten vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig, und die Barockstadt agierte mit Wut im Bauch, die aus einer Szene in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit resultierte. Allerdings münzten die Hausherren dies in spielerische Überlegenheit um und verdienten sich den Ausgleich in der Schlussviertelstunde: Owusu flanke in die Mitte, Freund und Feind sprangen am Ball vorbei, und Tobias Göbel stand am langen Pfosten mutterseelenallein und schoss zum 1:1 ein. „Am Ende ein Punkt, den wir in der Situation mitnehmen. Aber klares Ziel waren drei heute, die waren für mich auch drin, aber wir müssen uns damit begnügen“, sagte Kassels sportlicher Leiter Ingmar Merle.

So ruhig die erste halbe Stunde ablief, in der die SGB zunächst besser reinkam, ehe Kassel sich stabilisierte – so hitziger wurde es danach: Fuldas Eric Ganime kam nach Kasseler Ecke im Zweikampf gegen Michael Glück zu spät und verursachte einen Elfmeter, den Alban Meha zwar nicht optimal platziert schoss, aber versenken konnte (36.). Es war der Hallo-Wach-Effekt für den KSV, der die Gastgeber ins Schwimmen brachte. Serkan Durna hatte nach Sercan Sararers Querpass eigentlich freie Schussbahn, scheiterte aber am glänzend parierenden Zapico im Barockstadt-Tor (38.) und zielte wenig später aus 20 Metern knapp drüber (40.).

Die SGB wollte sich in die Pause retten, kam aber noch einmal nach vorne: Tobias Göbel, der zuvor für den angeschlagenen Marius Löbig kam, behauptete den Ball im Strafraum, wollte in die Mitte spielen, dabei blockte Frederic Brill die Kugel mit dem Arm (45.+2) – es folgte ein Aufschrei und hitzige Diskussionen, weil jeder auf und neben dem Platz es mitbekam. Auch Merle sah das auf der Tribüne so: „Aus der Ferne war das für mich ein Handspiel.“ Elfmeter gab es nicht.

Die Barockstadt kühlte die Gemüter in der Halbzeitpause erfolgreich herunter, denn es schloss sich eine Druckphase mit Beginn von Hälfte zwei an: Reinhard (46.) wurde geblockt, Hillmann verzog knapp neben den Pfosten (47.) und Kassel zeigte sich kaum noch. Das Gören-Team arbeitete am Ausgleich, auch der zuletzt kränkelnde Kapitän Patrick Schaaf kam nach einer Stunde wohl früher als geplant. Marlon Sündermann im Gäste-Kasten entschärfte nochmal eine linke Klebe von Hillmann (68.), ehe Kassel auch vorne wieder auftauchte und für die Vorentscheidung hätte sorgen können: Der eingewechselte Presley Pululu, gerade eine Minute auf dem Platz, war frei durch, aber scheiterte im Eins-gegen-eins an Zapico (74.). Das rächte sich kurz darauf: Göbel stand am langen Pfosten blank und zeigte erneut, wie Jokertore gehen (78.). „Eigentlich der Klassiker“, klagte Ingmar Merle: „Wir können das zweite machen und der Gegner macht das 1:1. Aber Fulda hat es in der Offensive dann auch gut gemacht“.

Für die Kasseler Löwen war es ein zumindest kleiner Schritt nach dem 0:3 in Stuttgart, übrigens mit der gleichen Startelf. Und nun warten mit Ulm und Steinbach Haiger die nächsten Kracher.

Fulda: Zapico - Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann - Ganime - Owusu (83. Fabinski), Pomnitz, Garic (63. Schaaf), Löbig (29. Göbel) - Reinhard

Kassel: Sündermann - Glück, Brill, Nennhuber - Najjar, Stendera, Meha (72. Pululu), Rakk, Durna (64. Liesche Prieto) - Jones (89. Döringer), Sararer (89. Mogge)

SR: Wacker (Lehrensteinsfeld) - Z: 1200

Tore: 0:1 Meha (36., Foulelfmeter), 1:1 Göbel (78.)

Von Ralph Görlich und Torsten Kohlhaase