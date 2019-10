Michael Krannich ist jetzt Geschäftsführervon Rot-Weiß Erfurt

Jetzt in Erfurt: Michael Krannich.

Kassel – Michael Krannich, ehemaliger Geschäftsführer und Marketingleiter des KSV Hessen Kassel, hat einen neuen Job: Der 37-Jährige ist seit dem 1. Oktober Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt.

Der Verein hat sich wegen einer Insolvenz gerade erst neu aufgestellt, die erste Mannschaft und die A-Jugend wurden in eine GmbH ausgegliedert.

„Nach der Zeit beim KSV musste ich erst mal einen klaren Kopf bekommen. Jetzt war ich aber bereit für etwas Neues“, sagt Krannich. Die Insolvenzsumme bei Erfurt sei bedeutend höher gewesen als die des KSV zuletzt, sagt Krannich. „Deswegen musste diese Ausgliederung stattfinden. Ich denke, das ist eine vernünftige Lösung.“

Beim Klub aus der Regionalliga Nordost, der derzeit mit elf Punkten auf dem 14. Platz steht, ist mit Thomas Brdaric ein Ex-Profi Trainer. Die Thüringer peilen langfristig den Drittliga-Aufstieg an. Den Löwen wünscht Krannich in naher Zukunft auch einen Aufstieg – in die Regionalliga. „Ich habe viele Nachrichten aus Kassel bekommen. Ich wünsche dem KSV alles Gute und viel Erfolg“, sagt er.