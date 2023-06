Sören Gonther über Veränderungen in der Nachwuchsabteilung des KSV Hessen: „Mir liegt die Jugend am Herzen“

Kenny Weyh kommt

+ © Andreas Fischer Geschäftsführer des KSV Hessen Kassel: Sören Gonther. © Andreas Fischer

Der neue Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel mit dem Namen Kenny Weyh wurde zuletzt in Dresden ausgebildet. Der 18-Jährige ist laut KSV-Geschäftsführer Sören Gonther ein Top-Talent, an dem einige ambitionierte Viertligisten interessiert gewesen sein sollen.

Kassel – Doch Weyh entschied sich laut Gonther auch wegen des Gesamtpakets für die Löwen. Weyh ist eine Investition in die Zukunft – mit einem starken linken Fuß, stolze 1,97 Meter lang.

Eine Investition in die Zukunft soll auch die Nachwuchsabteilung des KSV werden, die umstrukturiert wurde und wird. Der Verein teilte dies am Dienstagabend in einer relativ kurzen Pressemitteilung mit. Doch es steckt mehr dahinter. Wir haben mit Gonther gesprochen.

+ Ein Neuzugang für den Platz, der Geschäftsführer und der neue Nachwuchskoordinator Sport: (von links) Kenny Weyh, der aus Dresden nach Kassel wechselt, Sören Gonther sowie Ex-KSV-Hessen-Kapitän Thorsten Schönewolf. © Imago

Der Wechsel

Claus Schäfer und Serkan Icier hatten bislang die Nachwuchsleitung beim KSV in der Hand, Schäfer als Koordinator, Icier als administrativ Verantwortlicher. Beide scheiden nun aus. „Sie haben eine Riesenarbeit geleistet. Dadurch, dass mit Ingmar Merle und mir nun aber anderthalb Festangestellte tätig sind, die es vorher nicht gab, mussten wir etwas neu ordnen“, sagt Gonther.

Mit Thorsten Schönewolf übernimmt ein Ex-Spieler nun die Funktion des Nachwuchskoordinators Sport. „Er wird aber kein neuer Claus Schäfer sein. Seine Stellenbeschreibung ist anders. Er wird als Mediator zwischen allen Teams tätig sein. Thorsten ist gut vernetzt im Verein. Er ist vor allem für die Kaderplanung der einzelnen Mannschaften und deren Umsetzung zuständig“, erklärt Gonther. „Die Trainer wählen Inge und ich aus“, fügt der 36-Jährige an. Zudem ist mit Michael Uhl ein neues Gesicht beim KSV für die Administration und Organisation des Nachwuchses verantwortlich.

Die Philosophie

Ist ein entscheidender Faktor bei der Neustrukturierung. „Wir hatten mit allen Nachwuchstrainern bereits ein Teamsmeeting mit Hannes Wolf und Sandro Wagner, die erklärt haben, wie die Trainingsphilosophie beim DFB aussieht, was gute Jugendarbeit und Ausbildung ist. Den Austausch mit Wolf wollen wir fortführen“, sagt Gonther. Bei der Philosophie des DFB gehe es darum, dass Kinder und Jugendliche viel Nettospielzeit bekommen, viel den Ball haben, es weniger Pausen gebe. „Das geht über Spielformen mit drei gegen drei oder vier gegen vier. Alle sollen viele Ballaktionen haben“, sagt Gonther.

Die Spielphilosophie, das hatte der Geschäftsführer bereits im ersten Gespräch mit dieser Zeitung erklärt, soll offensiv sein. „Nach vorn verteidigen und Mut haben. Und wenn man nach fünf Minuten 1:0 führt, wollen wir uns nicht hinten reinstellen“, erklärt er. Das alles soll zur Folge haben, dass die Durchlässigkeit zwischen den Jugendmannschaften, aber auch zur ersten Mannschaft zunimmt. „Wir wollen leistungsfördernd und -optimierend ausbilden. Wir wollen der Leuchtturm in der Region sein. Davon profitierten dann auch die anderen Vereine, weil alle Spieler top ausgebildet sind, es aber nicht alle bei uns schaffen“, sagt er.

Das NLZ

Ein solches zu gründen, ist laut Gonther weiter ein Ziel. „Wir sind dazu in einem guten Austausch mit VW“, sagt er. Der KSV Baunatal hatte sich vom gemeinsamen Vorhaben verabschiedet, ein Wechselverbot zwischen beiden Jugendabteilungen war aufgehoben worden. „Ich komme aus der Region, die Jugend liegt mir auch deswegen am Herzen. Es liegt sehr viel Arbeit vor uns. Aber es ist auch sehr viel möglich hier“, sagt Gonther. (Maximilian Bülau)