KSV Hessen: Der neunte Neue ist da und spielt gegen Wolfsanger mit

Von: Maximilian Bülau

Neu beim KSV: Nikos Zografakis. © Imago/Dünhölter SportPresseFoto

Vier Wochen sind es noch, bis die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest beginnt. Seit zwei Wochen ist der KSV Hessen Kassel wieder im Training.

Kassel – Ein Testspiel haben die Löwen bereits bestritten, zwei weitere stehen heute und am Sonntag an. Der Kader für die kommende Spielzeit nimmt frühzeitig Form an, gestern vermeldete der KSV den nächsten Neuzugang – den neunten in diesem Sommer. Ebenfalls gestern war ein Ex-Profi am Trainingsgelände zu Gast. Morgen wird zudem erstmals um den Lübcke-Pokal auf dem Platz des heutigen KSV-Gegners gespielt.

Der Neue

Einmal hat Nikos Zografakis gegen den KSV Hessen gespielt. Zum Saisonauftakt 2020 unterlag er mit der Reserve des VfB Stuttgart zuhause 0:2. Nun ist er für die Löwen aktiv. Die Kasseler vermeldeten am Donnerstag den neunten Zugang des Sommers. Zografakis soll laut Trainer Tobias Damm am Freitag beim Test bei Gruppenliga-Aufsteiger TSV Wolfsanger (18.30 Uhr) gleich zum Einsatz kommen – und das an seinem Geburtstag.

Denn der in Berlin geborene zweimalige U21-Nationalspieler Griechenlands wird am Freitag 24 Jahre alt. Zuletzt war Zografakis für den Drittligisten SC Verl aktiv, kam zu 15 Einsätzen. Weitere Stationen waren Cottbus, Sandhausen und die Reserven von Stuttgart und Hertha BSC. Beim höchsten Pflichtspiel-Heimsieg der Cottbusser Vereinsgeschichte am 25. September 2021 – 9:0 gegen den FC Eilenburg – gelangen ihm drei Treffer. Der 1,79 Meter lange Angreifer hat bis 2025 unterschrieben.

Die Tests

Neben der Partie am Freitagabend gegen Wolfsanger steht noch ein zweiter Test für die Löwen an diesem Wochenende an. Am Sonntag ist der West-Regionalligist SV Lippstadt 08 auf dem G-Platz in Kassel zu Gast. Trainer Damm könnte heute und am Sonntag noch zwei Testspieler dabei haben.

Nicht auflaufen werden Hendrik Starostzik, Frederic Brill, Nael Najjar, Thomas Gösweiner sowie Nils Stendera, die mit kleineren Verletzungen zu kämpfen haben oder sich im Aufbautraining befinden. Den Kader für die kommende Spielzeit hat der Coach weitgehend zusammen. Maximal ein Mittelfeldspieler – Typ Tim Dierßen – und ein Innenverteidiger kommen wohl noch dazu.

Der Gast

Roy Makaay in Kassel? Das war am Donnerstagmorgen tatsächlich der Fall. Warum? Eine U19-Weltauswahl des FC Bayern München, die der ehemalige Weltklassestürmer der Bayern betreut, machte einen Stopp in Nordhessen. Am Mittwochabend hatte die A-Jugend des KSV Hessen auf dem DFB-Campus in Frankfurt gegen die Münchner Auswahl gespielt (0:4). Am Donnerstagmorgen trainierten die Bayern auf dem Platz, wo sonst die Löwen unterwegs sind. Nun geht es für sie weiter zu einem Turnier in Norddeutschland.

Der Pokal

Erstmals wird in diesem Jahr der Lübcke-Pokal ausgetragen. Organisiert wurde dieser von der Nordhessischen Regionalauswahl zusammen mit dem TSV Wolfsanger – auf dem Gelände des TSV wird das Turnier am Samstag ab 11 Uhr ausgespielt. Anlass ist die Erinnerung an den Mordanschlag, dem der Kasseler Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke vor vier Jahren zum Opfer gefallen ist.

Mit dabei sind die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister – Favorit auf den Titel –, die Nationalelf der deutschen Winzer, eine Holger-Brück-Elf, die von Bernd Lichte betreut wird, sowie ein Team aus regionalen Fußballern und Spielerinnen und Spielern des Regierungspräsidiums unter Anleitung von Uwe Habedank. Jeder spielt gegen jeden über zweimal 20 Minuten. Als Gast wird auch DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning vor Ort sein. (Maximilian Bülau und Rolf Wiesemann)