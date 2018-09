Mogge, Merle, Sieg: KSV Hessen gewinnt wieder

Traf zum 2:0 gegen Bad Vilbel: Ingmar Merle erzielte in dieser Saison bereits vier Tore.

Kassel. Viermal durften sich die Spieler des KSV Hessen Kassel zuletzt nicht über drei Punkte freuen. Doch in Bad Vilbel war es wieder so weit.

Der 2:1-Sieg der Löwen in der Fußball-Hessenliga war doppelt wichtig. Denn nach der enttäuschenden Leistung beim 2:2 im Auestadion gegen Ginsheim war Wiedergutmachung gefordert.

Trainer Tobias Cramer klang nun aber sehr viel entspannter als eine Woche zuvor während der Pressekonferenz im VIP-Bereich des Kasseler Stadions. Da hatte der Coach kein Blatt vor den Mund genommen und seinen ganzen Frust in Worte verpackt. Vor allem die gestandenen Spieler waren nicht gut weggekommen. Doch nun war Cramer zufrieden: „Wir haben drei Punkte geholt, das Spiel hat gepasst und das Ergebnis auch. Das war alles in Ordnung“, sagte er.

Der KSV trat beim Aufsteiger Bad Vilbel ohne Sebastian Schmeer an. Das hatte allerdings nichts mit dem Auftritt gegen Ginsheim zu tun. Der beste Torjäger der Löwen (sechs Treffer) fiel mit einem Magen-Darm-Virus aus. Auf ihn wird Cramer auch nicht verzichten können, ist er doch der einzige erfahrene Stürmer im Kader.

Allerdings wurde Schmeer am Freitagabend sehr gut von Jon Mogge vertreten. Der 21 Jahre alte Neuzugang erzielte bereits in der dritten Minute die Führung: Nael Najjar hatte sich über die rechte Seite stark durchgesetzt, Mogge sich im Strafraum um den Gegenspieler gedreht und getroffen.

Und auf einen ist in dieser Saison bislang immer Verlass: Ingmar Merle. In der 66. Minute köpfte der nach einer Ecke von Adrian Bravo Sanchez das 2:0 – es war bereits sein viertes Tor in dieser Spielzeit. Der Anschlusstreffer nach einer schönen Einzelleistung von Bad Vilbels Kristijan Bejic (81.) kam zu spät. Die Löwen gewannen verdient und betrieben Wiedergutmachung.