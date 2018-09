Mogge trifft früh, KSV siegt

Bad Vilbel. Der KSV Hessen Kassel hat nach vier Spielen ohne Sieg in der Fußball-Hessenliga zurück in die Spur gefunden. Die Löwen gewannen gestern Abend bei Aufsteiger Bad Vilbel 2:1 (1:0).

Vor gut 400 Zuschauern legte der KSV los wie die Feuerwehr und ging schon in der dritten Minute in Führung. Nael Najjar stürmte am rechten Flügel an Ugur Aslan vorbei und brachte den Ball halbhoch in die Mitte, wo sich Jon Mogge um Adnan Alik drehte und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie brachte. Keine zwei Minuten später entwischte Ingmar Merle der aufgerückten Abwehr der Gastgeber und scheiterte noch am gut reagierenden Torhüter Sadra Seremy.

Das erste offensive Lebenszeichen der Bad Vilbeler kam dann Benjamin Sabic per Freistoß – der abgefälschte Ball ging knapp am Tor der Nordhessen vorbei (11.). Die behielten dann aber doch die Spielkontrolle und hatten bei einem Freistoß von Adrian Bravo Sanchez von der Seitenlinie Pech, dass die Kugel ganz knapp am Pfosten vorbeiging (21.). Und dann ging es wieder ganz schnell: Kassel fing den Ball ab, der per Direktabnahme auf Mogge geflankt wurde, dessen Kopfball am Innenpfosten landete (22.).

Auch im zweiten Abschnitt war Kassel zunächst Chef im Ring. Nach einer Hereingabe von Merle musste Mogge nur noch den Fuß hinhalten, wählte aber den falschen – in diesem Fall den linken – der Ball ging weit über den Kasten (56.).

Dann fiel es aber doch, das 2:0. Ingmar Merle erzielte nach einer Ecke von Bravo Sanchez per Kopf den zweiten Treffer (66.). Der späte Anschlusstreffer durch Kristijan Bejic nutzte dem Heimteam nichts mehr.

Zwischendurch gab es kurz Tumulte vor dem mit rund 100 Fans besetzten Kassler Fanblock – die wenigen Ordner und Polizisten mussten sich davor aufbauen und es kehrte wieder Ruhe ein.

Wieder etwas Ruhe im Umfeld des Vereins erhofft sich nun auch Kassels Trainer Tobias Cramer: „Es war schon eine gewisse Unruhe zu spüren nach den letzten Ergebnissen. Deswegen freue ich mich vor allem für die Mannschaft, dass es mit einem Sieg geklappt hat.“

Bad Vilbels Trainer Amir Mustafic war stolz auf die Moral, die die seine Spieler gezeigt hatten. Und er gab sich trotz der erneuten Niederlage kämpferisch: „Ich würde uns nicht abschreiben, weil wir in fast jedem Spiel mithalten konnten.“

Von Roland Stipp

Bad Vilbel: Seremy - Ono, Alik, Huwa (7. Sabic), Aslan (46. Emmel) - Grüter, Tilger (67. Maksumic), Knauer - Bauscher, Knell, Bejic

Kassel:Hartmann - Najjer, Allmeroth, Häuser, Dawid - Brill - Bravo Sanchez, Schwechel (82. Baumgarten), Merle, Brandner - Mogge (90. Unzicker)

SR:Haustein (Buseck) - Z: 410

Tore: 0:1 Mogge (3.), 0:2 Merle (66.), 1:2 Bejic (86.)