Jetzt warten die Topteams auf die Löwen

Von: Torsten Kohlhaase

Teilen

Am Ende ist es ein Punkt in Fulda: Kevin Nennhuber (rechts), hier im Zweikampf mit Dennis Owusu, spielte mit den Löwen 1:1 in Osthessen. © ralph görlich

„Ich bin zufrieden mit dem Punkt. Wir können in unserer Situation jetzt nicht davon ausgehen, dass wir auswärts alle Gegner an die Wand spielen. Aber es ist auch klar, dass ein Sieg auf jeden Fall drin gewesen wäre“, sagt KSV-Kapitän Frederic Brill nach dem 1:1 im Hessenderby bei der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz.

Lange Zeit zum Nachdenken haben die Löwen nicht, denn bereits am Samstag gastiert Tabellenführer SSV Ulm ab 14 Uhr im Auestadion. Sechs Spiele sind es noch, um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Südwest perfekt zu machen.

Rückblick. Der KSV beginnt am Mittwochabend in Osthessen schwach, kämpft sich dann aber in die Partie hinein. Deshalb ist das 1:0 per Foulelfmeter von Alban Meha in der 36. Minute auch verdient. „Wenn du führst, willst du das natürlich auch über die Zeit bringen. Beste Möglichkeiten dazu hatten wir ja, allerdings konnten wir sie nicht veredeln“, sagt Innenverteidiger Kevin Nennhuber, der selbst eine Hereingabe verpasst. Die besten Möglichkeiten, vorentscheidend auf 2:0 zu erhöhen, haben allerdings Serkan Durna (38.) und Presley Pululu (74.), die frei vor Fuldas Torwart Samuel Zapico scheitern.

Dass es so lange 1:0 steht, hat auch mit einer kniffligen Szene kurz vor der Pause zu tun. Brill bekommt den Ball im Strafraum an die Hand, ein kollektiver Aufschrei geht durchs Stadion. „Klar, ich bin mit der Hand dran und kann mich sicher nicht beschweren, wenn die Schiedsrichterin auf den Punkt zeigt. Allerdings habe ich den Ball in der Bewegung überhaupt nicht gesehen“, erklärt der Kapitän die Situation. Bis zur 78. Minute halten die Löwen die Führung, dann rutscht eine Flanke bis an den langen Pfosten durch, und Tobias Göbel besorgt den 1:1-Endstand. „Nach dem Spiel ärgerst du dich, auf der Rückfahrt auch noch. Wenn du dann zu Hause bist und das Ganze für dich analysiert hast, ist der Punkt aber in Ordnung“, sagt Nennhuber, der nun von „sechs weiteren Endspielen“ spricht.

Und die Rechnung ist klar. Da die Südwest-Vertreter in der 3. Liga die ersten vier Plätze sowie Rang sieben belegen, wird keine zusätzliche Mannschaft in die Staffel des KSV Hessen absteigen. Heißt: Es bleibt bei drei Absteigern aus der Regionalliga. Aktuell wäre also Worms das erste Team, das es erwischen würde. Darauf haben die Löwen vier Punkte Vorsprung, zudem müssen sie zum Saisonfinale bei der Wormatia antreten. „Wir tun natürlich alles dafür, dass wir den Klassenerhalt schon vorher perfekt gemacht haben“, so Brill.

Die nächste Chance auf drei Punkte bietet sich am Samstag gegen Ulm, das unter der Woche beim 3:1 in Freiberg seine Ergebniskrise nach vier sieglosen Spielen in Folge beendet hat. „Wir haben schon oft gezeigt, dass wir die Außenseiterrolle ganz gut annehmen. Das ist kein Bonusspiel mehr, da müssen wir wieder alles reinwerfen“, sagt Brill. Und Nennhuber ergänzt: „Da kommt eine brutale Qualität auf uns zu. Aber keine Mannschaft ist unschlagbar.“

Nach dem Duell gegen den Tabellenführer wartet am darauffolgenden Wochenende mit der Auswärtsaufgabe beim TSV Steinbach die nächste Herausforderung. Mit den Partien gegen Mainz und in Bahlingen beginnt dann der Endspurt, der sich schließlich mit den letzten beiden Saisonspielen gegen die Kellerkinder aus Trier und Worms noch einmal dramatisch zuspitzen könnte.