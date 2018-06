Nächster Abgang bei den Löwen: Auch Szimayer verlässt den KSV Hessen

Kassel. Nach Sergej Schmik und Lucas Albrecht steht der nächste Abgang des künftigen Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel fest.

Auch Sebastian Szimayer wird die Löwen verlassen und künftig für Racing FC Union Luxemburg auflaufen. Der Stürmer verlässt Nordhessen somit nach nur einem Jahr wieder.

Der neue Verein des 28-Jährigen spielt in der ersten Liga Luxemburgs und wurde dort in der vergangenen Saison Siebter. Szimayer war im Sommer 2017 vom Absteiger Trier nach Kassel gekommen. In der abgelaufenen Saison war er mit zehn Toren bester Torschütze der Löwen. Aus privaten Gründen wollte der Stürmer aber zurück in seine alte Heimat.

Zuvor hatten die Löwen die Abgänge von Lucas Albrecht, David Lensch und Sergej Schmik gemeldet.