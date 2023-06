Neue Schuhe, neuen Namen: Vor Ort beim Trainingsauftakt des KSV Hessen

Von: Maximilian Bülau

Neue Gesichter: (von links, oben) Thomas Gösweiner, Kevin Nennhuber, Ex-Spieler und neuer Athletikcoach, Cheftrainer Tobias Damm, Mirko Dickhaut, neuer Co-Trainer, Merlin Schlosser, (unten) Takero Itoi, Muhammed Bejdic, Aaron Liesche Prieto und Min-Gi Kang. © Dieter Schachtschneider

Die wenigen Fans, die an diesem Samstagmorgen zum B-Platz am Auestadion gekommen sind, müssen sich gedulden, bis die Spieler des Fußball-Regionalligisten KSV Hessen Kassel aus der Kabine kommen.

Kassel – Für 10.30 Uhr ist die erste Einheit, der Trainingsauftakt angekündigt. Gegen elf Uhr ist es schließlich Nils Stendera, der als Erster aus dem Gebäude tritt. Mehrfach war vorher Applaus von drinnen zu hören gewesen, Trainer Tobias Damm hatte einiges zu sagen, bevor es losgeht. Dass die Akteure in Rot dabei mehr Glück mit der Farbwahl ihrer Shirts haben, liegt allein am Wetter. Das Trainerteam trägt Schwarz, Damm komplett – auch die Schuhe, die glänzen, haben diese Farbe. Sind die neu? „Ja, klar“, antwortet er gut gelaunt.

Neu sind aber nicht nur Damms Schuhe. Neu ist einiges mehr beim KSV an diesem Morgen. Kevin Nennhuber gehört eigentlich zum gewohnten Personal. Aber er trägt nun schwarze Kleidung und nicht mehr rote. Der 35 Jahre alte Innenverteidiger, der drei Jahre für die Löwen aktiv war, 71 Spiele für den KSV bestritten hat, ist nun Athletikcoach. „Schwarz steht ihm viel besser“, sagt Damm lachend. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagt Nennhuber, der einen Tag später mit seinem neuen Klub, dem CSC 03 Kassel, dann selbst ins Mannschaftstraining einstieg.

Dass es an diesem Tag ein wenig länger gedauert hat, bis die Fußballer auf den Platz gekommen sind, dürfte auch daran gelegen haben, dass es den einen oder anderen gab, der sich erst einmal vorstellen musste. Sechs Neuzugänge haben die Löwen bislang vermeldet. Fünf von ihnen sind dabei: Thomas Gösweiner, Merlin Schlosser, Ming-Gi Kang, Takero Itoi sowie Jonas Weyand. Einzig Kenny Weyh fehlt noch, stößt erst morgen dazu. „Er ist noch in Dresden und musste Dinge mit der Schule klären“, sagt Damm. Weyh wird in Kassel nicht nur Fußball spielen, sondern auch sein Fachabitur machen.

Kapitän Frederic Brill geht nicht mit auf den Rasen, sondern ins Fitnessstudio. Eine Verletzung aus der Vorsaison zwingt ihn noch zum Pausieren. Dafür freut sich Henrik Starostzik, dass er nach seinem Knöchelbruch wieder mit dem Ball trainieren kann. Alban Meha steht ebenfalls auf dem Feld, seine Vertragsverlängerung scheint nur noch Formsache. „Er hat sich dafür entschieden. Er kann noch nicht aufhören. Er fühlt sich topfit“, erklärt der Trainer.

15 Feldspieler können an diesem Morgen voll mittrainieren, fünf nicht. Neben Brill und Starostzik macht auch Nael Najjar nur ein abgespecktes Programm, da er noch Probleme am Oberschenkel hat. Weyh fehlt ebenso wie Paul Stegmann, der nach seinen Einsätzen für die U23 etwas länger frei hat. Nicht mehr frei hat der neue Co-Trainer Mirko Dickhaut. „Ich komme aus der Region. Ich kenne den Verein. Sören Gonther und Tobi Damm waren für mich die entscheidenden Faktoren, dass ich mithelfen möchte. Ich bin motiviert“, sagt er.

Für Damm gehe es nun darum, die Neuen zu integrieren und „eine geile Vorbereitung zu absolvieren“. Der erste Test steht am kommenden Samstag in Korbach an. Vielleicht mit neuen Schuhen, sicher mit neuen Namen. (Maximilian Bülau)