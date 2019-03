Netztreffer: Als Ingmar Merle gegen Alzenau aus 60 Metern traf

Kassel - „Mach’s noch einmal, Inge!“ Diesen Satz hat wohl der eine oder andere Anhänger des Fußball-Hessenligisten KSV Hessen Kassel auf den Lippen, der sich noch an den 1. September 2012 erinnern kann.

Damals trat der KSV in der Regionalliga Südwest in Alzenau an. Gabriel Gallus brachte die Löwen in Führung (8.). Dann die 78. Minute. Ein Eckball der Alzenauer wird geklärt, der Ball kommt zu Ingmar Merle. Der legt ihn sich zweimal vor. Er sieht, dass Alzenaus Torhüter Andreas Wagner zu weit vor seinem Kasten steht und schießt. Der Ball segelt 60 Meter weit und über Wagner ins Tor. 2:0 für die Löwen. Am Ende siegen sie 2:1. Auch das Rückspiel geht mit 3:1 an den KSV. Ein Video mit dem Treffer finden Sie unter zu.hna.de/traum.