Neuzugang für die Löwen: Alexander Missbach wechselt zum KSV Hessen

Fußball-Hessenligigst KSV Hessen Kassel hat einen weiteren Neuzugang präsentiert: Alexander Missbach verstärkt die Löwen ab der kommenden Saison in der Abwehr.

Der 25-jährige Verteidiger wechselt vom TuS Erndtebrück (Oberliga Westfalen) zu den Nordhessen und erhält dort einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Das hat der Klub am Pfingstwochenende mitgeteilt. Der Vertrag gilt sowohl für die Hessenliga als auch für die Regionalliga.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim KSV und bin zuversichtlich, dass wir die gemeinsamen Ziele in der kommenden Saison erreichen werden", sagt Missbach zu seinem Wechsel.

Vor seinem Wechsel zum TuS Erndtebrück spielte Missbach in der Regionalliga Südwest beim TSV Steinbach. Dort gewann er den Hessenpokal in der Saison 2017/2018. Weitere Stationen in der Karriere waren die Sportfreunde Siegen, die U23 des MSV Duisburg und die U23 von Fortuna Düsseldorf.

